Olguţa Vasilescu spune că nu Dragnea a mutat-o în Guvern

Lia Olguţa Vasilescu vine cu noi precizări, spunând că ea a cerut mutarea la un alt minister, cu riscul asumat de a rămâne fără portofoliu. Fostul ministru al Muncii a adăugat că nu a vorbit nici măcar la telefon cu Liviu Dragnea şi dacă era ceva de reproşat nu acesta trebuia să o facă.

“Observ că, deşi liderul PSD Dolj Claudiu Manda a dat ieri un punct de vedere ziarului Capital, minciunile despre persoana mea continuă… De aceea, revin cu precizări, pentru ultima oară: 1. Nu Liviu Dragnea a cerut mutarea mea la alt minister. EU am solicitat acest lucru, cu riscul asumat să rămân în afara guvernului, pentru că la Ministerul Muncii am reuşit să îndeplinesc programul de guvernare care avea termen de finalizare 2020. 2. Nu am vorbit vineri nici măcar telefonic cu Liviu Dragnea, iar dacă era ceva de reproşat nu el era persoana în cauză, pentru ca nu el a declanşat această situaţie. 3. Nu o cunosc pe doamna de la ANAF şi nu am propus-o pe vreo funcţie. 4. Dacă persistaţi în această telenovelă de prost gust, data viitoare vă vor răspunde avocaţii mei. Suficient de clar?”, a afirmat Lia Olguţa Vasilescu, pe Facebook.

Declaraţiile fostului ministru al Muncii vin în contextul în care în unele publicaţii au apărut informaţii potrivit cărora ar fi existat discuţii între Liviu Dragnea şi Olguţa Vasilescu, după ce vineri Klaus Iohannis a refuzat numirea acesteia la Ministerul Dezvoltării.