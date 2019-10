Olguța Vasilescu se ia de Ponta

Lia Olguţa Vasilescu susţine că PSD trece în opoziţie din cauza trădării lui Victor Ponta, „care ne spune acum că are telefonul plin cu mesaje de la pesedişti”. „Eu zic să se uite în frigider, că acolo va găsi urările noastre”, afirmă Vasilescu.

„Sunt convinsă că hipsterii care au votat, în mai, dreapta joi noaptea au sărbătorit cu şampanie şi vineri dimineaţa de la şampanie au văzut o mie de kilometri de autostradă, au văzut cele 20 de spitale nou construite de guvernarea lui Iohannis şi au văzut cum au dat năvală investitorii străini. Sigur că toate lucrurile astea nu s-au întâmplat şi nici nu or să se întâmple. Or să vadă cât de curând cum li se taie veniturile, (…) cum se vor trezi sâmbăta dimineaţa să meargă la serviciu pentru că nu mai este zi liberă şi or să vadă bugetarii cum or să meargă acasă pentru că vor fi concediaţi”, a spus Lia Olguţa Vasilescu.