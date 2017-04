Olguța Vasilescu înființează o divizie specială pentru combaterea muncii la negru

Ministrul Muncii, Lia Olguța Vasilescu, a declarat miercuri seară, într-o emisiune la Antena 3, că se lucrează la un proiect de lege pentru reducerea prestațiilor sociale și că guvernul „n-o să mai arunce cu nemiluita bani pe ajutoare sociale”.

De asemenea, ministrul Muncii a anunțat că va fi creată o divizie specială pentru combaterea muncii la negru. „Aici vom fi fără milă”, a afirmat ea.

Vasilescu a mai anunțat că, după implementarea legii salarizării, se va veni și cu o nouă lege a pensiilor. Potrivit ministrului, vor fi aduse modificari și la statutul funcționarului public. Olguța Vasilescu a mai susținut în emisiune că până acum în acest an s-au creat 100.000 de noi locuri de muncă și că există deja un deficit de forță de muncă calificată.

HotNews.ro a transmis principalele declarații ale ministrului Muncii:

Acum șomajul este 4,81%, prognoza noastră este că se va duce la 4,2%, sub media europeană.

Sunt de asemenea 12.000 de noi angajatori activi.

Sunt aproape 100.000 de noi locuri de muncă în cinci luni, circa 10.000 de locuri de muncă săptămânal.

Suntem deja în deficit de forță de muncă calificată. De aceea am inițiat proiectele privind stagiarii, ca un lucrător necalificat să primească de la angajatorul român salariul minim pe economie, iar după un an-doi de lucru să primească și un certificat că este calificat.

Avem deficit uriaș de medici. Există județe în care nu mai e niciun medic pe o anumită specializare. De aceea această nouă lege a salarizării ridică medicul la statutul pe care îl merită în societate, inclusiv cu impozit 0% pe salariu.

Oamenii de afaceri să știți că au încredere în programul de guvernare. Eu m-am întâlnit cu ei și au spus „să știți că nu e o problemă dacă va crește salariul minim, dacă faceți ceea ce trebuie pentru mediul de afaceri și ce e scris în programul de guvernare”.

Programul de guvernare e ca un puzzle, dacă un singur minister dă greș va fi dezastru.

Salariile de la Ministerul Apărării cresc mai decât cele de la Interne pentru că salariile din MApN sunt aproape la jumătate față de MAI.

N-am tăiat niciun spor. E adevărat că le-am plafonat la 30%, ca să terminăm cu sarabanda cu cei care acuzau că au salarii mici, dar aveau sporuri foarte mari.

Imediat ce ieșim din legea salarizării, urmează să corectăm sistemul public de pensii.

Salariul net din mediul privat va crește cu 17%.

Marile companii trebuie să înțeleagă că românii nu sunt sclavii nimănui, trebuie să muncească și ei pe salarii decente. Poate n-o să poată oferi salarii ca în UE, dar trebuie să fie decente.

După toate facilitățile fiscale acordate, ne așteptăm ca banii respectivi să meargă nu numai în profitul lor, ci și în investiții, și în partea de salarizare.

Vestea proastă pentru angajatori este că nu vor mai putea să angajeze la negru. Vom crea divizie specială pentru munca la negru. Acolo iarăși se pierd foarte mulți bani la stat. Aici vom fi fără milă.

Legea salarizării unitare va aduce și scăderi de salarii.

Intrăm cu ITM în reorganizare, știu că și ANAF e în reorganizare.

Vrem să intrăm și în statutul funcționarului public. Am văzut că sunt și funcționari care nu fac nimic și nu poți să îi dai afară, pentru că te dau în judecata și câștigă, deci e clar că legea e proastă.

N-o să mai aruncăm cu nemiluita bani pe ajutoare sociale. Cei care primesc ajutoare sociale și sunt apți de muncă trebuie să fie ajutați să se angajeze și să meargă la muncă.