Olguța Vasilescu anunță că nu vor mai fi ajutoare sociale cu nemiluita

Ministrul Muncii, Lia Olguţa Vasilescu, a declarat, marţi seara, că legea salarizării unitare s-a lucrat, în proporţie la 80%, la sediul PSD. În ceea ce priveşte piaţa muncii, ministrul a precizat că instituţia doreşte ca România să ajungă la o rată scăzută a şomajului.

„La partid s-a lucrat legea, mai puţin în minister.A fost o secretomanie această lege, am tot discutat cu sindicatele şi nu voiam să scape înainte în presă pentru că apărea un salariul mâine, îl corectam şi ori păream neserioşi, ori că am dat o informaţie falsă. Nici angajaţii din minister nu ştiau exact. Angajaţii din Ministerul Muncii sunt printre cei mai proşti plătiţi, justiţia, finanţele sunt mult peste Ministerul Muncii. Am corectat-o, acum toate ministerele sunt pe aceeaşi grilă. Am lucrat-o în proporţie de 80 la sută la partid. Legea nu e perfectă, în mod sigur ne-a scăpat ceva care la Parlament poate fi corectat”, a declarat Lia Olguţa Vasilescu la Antena 3, citată de Mediafax.

Ministrul Muncii a precizat că salariile vor fi corectate până în 2022. În ceea ce priveşte piaţa muncii, ministrul aprecizat că economia ţării funcţionează, întrucât în ultimele trei luni au apărut 44.000 locuri noi de muncă.

„Sunt aproximativ nouă mii de locuri de muncă doar săptămâna trecută. Asta înseamnă că economia funcţionează. Locurile de muncă sunt în piaţa liberă. Vrem să ajungem la cea mai scăzută rată a şomjaului, de 4,2 %, n-o sa mai vedeti ajutoare sociale date cu nemiluita”, a spus ministrul.



Olguţa Vasilescu a precizat mulţi dintre medicii care au plecat să lucreze în ţările din Uniunea Europeană vor să se întoarcă, motivaţi de salariile promise.

„Sunt 14.000 de medici care au plecat în UE. Sunt mulţi care vor să se întoarcă. Incearcă Ministerul Sănătăţii să-i aducă înapoi. Nu mai trebuie să ne rugăm de ei, ci vor ei să se întoarcă, că au văzut ce salarii sunt. Ar trebui să găsim o formulă de reangajare a acestor personalităţi”, a mai spus Lia Olguţa Vasilescu.