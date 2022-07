Olarul Istvanfi Gheza va primi titlul onorific de Tezaur Uman Viu

În cadrul celei de-a X – a ediţii a Programului “Tezaure Umane Vii”, la recomandarea Centrului Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale Satu Mare, meşterul olar Istvanfi Gheza din Vama va primi titlul onorific de “Tezaur Uman Viu”.

Ministerul Culturii, prin Comisia Naţională pentru Salvgardarea Patrimoniului Cultural Imaterial, acordă titlul onorific de TEZAUR UMAN VIU, iar anul acesta printre cele 15 persoane purtătoare, creatoare şi păstrătoare de patrimoniu cultural imaterial, la nivel naţional, se află şi sătmăreanul Istvanfi Gheza – meşterul olar. Menţionăm că olarul din Vama este al doilea sătmărean recompensat cu acest onorant titlu, după Floare Finta din Negreşti Oaş, cea care l-a primit în 2012.

Cei care primesc această distincţie transmit, prin talentul şi efortul lor, un anumit element de patrimoniu cultural imaterial, în forma şi cu mijloacele tradiţionale nealterate, contribuind, astfel, la asigurarea viabilităţii acestuia în cadrul comunităţilor.

În anul 2020 la editura Limes – Cluj, sub egida Centrului Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale Satu Mare şi a Consiliului Judeţean Satu Mare a apărut albumul trilingv; „ÎN DOGOAREA LUTULUI ARS: MEŞTERUL OLAR ISTVÁNFI GÉZA DIN VAMA”/„ IN THE HEAT OF BAKED CLAY THE MASTER POTTER ISTVÁNFI GÉZA OF VAMA”/ „AZ ÉGETETT AGYAG HEVÉBEN. VÁMFALUI ISTVÁNFI GÉZA FAZEKASMESTER” de Maria Carmen Sas – referent cultural al instituţiei.

În prefaţa albumului, Robert Laszlo – managerul C.J.C.P.C.T. Satu Mare declara: „Albumul de faţă nu-i altceva decât o fereastră deschisă înspre lumea olarului, înspre acel univers unde pământul capătă limpezimea cerului, unde omul nu este decât un simplu intermediar între vremelnicie şi eternitate. Ultimul olar al Sătmarului ne trimite încă, mesaje despre o lume care nu are voie să dispară, chiar dacă valuri potrivnice izbesc tot mai puternic această ultimă fortăreaţă a unei Atlantide, care, iată se încăpăţânează să nu se scufunde…”

Astfel, la lansarea sesiunii de depunere a dosarelor de candidatură pentru obţinerea titlului de TEZAUR UMAN VIU de către Ministerul Culturii în data de 15 februarie 2022, Centrul Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale Satu Mare, prin: Robert Laszlo – managerul instituţiei; dr. Felician Pop – directorul adjunct şi Maria Carmen Sas – referent au intreprins toate demersurile necesare pentru a întocmi dosarul de candidatură pentru meşterul olar Istvanfi Gheza. Un aport la întocmirea referatului de către un specialist în domeniul patrimoniului cultural imaterial, în vederea depunerii candidaturii l-a avut şi dr. Mara Lobonţ Puşcaş – şefa secţiei de etnografie a Muzeului Judeţean Satu Mare.

Astfel, anul acesta vor primi titlul onorific de Tezaur Uman Viu următorii:

1. Istvanfi Gheza – jud. Satu Mare (prelucrarea lutului – olărit)

2. Andrei Gheorghe – jud. Iaşi (prelucrarea lutului)

3. Bacea Nicolae – jud. Bistriţa-Năsăud (prelucrarea pieilor şi blănurilor – cojocărit)

4. Balâc Liviu – jud. Buzău (prelucrarea lemnului – realizare icoane din lemn)

5. Bordea Iosif – jud. Cluj (cărbunărit)

6. Borza Petru – jud. Hunedoara (prelucrarea lutului – olărit)

7. Băbu Maria – jud. Gorj (alimentaţie, tehnici de pregătire alimentară)

8. Cojocariu Aurica – jud. Botoşani (prelucrare fibre şi fire textile)

9. Comăneciu Neculai – jud. Bacău (prelucrarea lemnului)

10. Hotopilă Ileana – jud. Suceava (pictură cu ceară pe coaja ouălor)

11. Ilyés Mihály – jud. Harghita (prelucrarea lutului)

12. Lungociu Angelica – jud. Braşov (instalaţii de tehnică populară – vâltoare)

13. Nagy Margareta – jud. Mureş (prelucrarea lemnului, împletitul vegetalelor)

14. Olivotto Viorica – jud. Argeş (cusături şi ţesături populare)

15. Şuşca Vasile – jud. Maramureş (realizare obiecte cu utilizare rituală – măşti populare)

Pornit ca o iniţiativă UNESCO pentru salvgardarea, păstrarea şi transmiterea patrimoniului cultural imaterial, programul face parte din măsurile luate de Ministerul Culturii în conformitate cu Legea nr. 26/2008 privind protejarea patrimoniului cultural imaterial şi urmăreşte identificarea şi recunoaşterea la nivel naţional a celor care sunt creatori şi păstrători ai valorilor tradiţionale, în cadrul comunităţilor din care fac parte.

Titlul de TEZAUR UMAN VIU este viager, personal şi netransmisibil şi se acordă pentru România de către Comisia Naţională pentru Salvgardarea Patrimoniului Cultural Imaterial. Programul funcţionează în baza Ordinului Ministrului Culturii nr. 2491 din 27.11.2009 pentru aprobarea Regulamentului de acordare a titlului de TEZAUR UMAN VIU, amendat prin Ordinul Ministrului Culturii privind modificarea OMC nr. 2491/27.11.2009.