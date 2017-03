Ofuri ale unui antrenor de lupte

Tudor Barbul cere sprijinul autorităților locale pentru a ține sportivii valoroși acasă, la Satu Mare

În spatele unor performanțe sportive notabile stau multe lucruri care nu ar trebui să fie ascunse, ignorate. Sătmărenii ne încântă, ne fac mândri de multe ori, vin cu medalii pe piept de la campionate naționale și nu numai. Scriem de fiecare dată despre ei, îi aplaudăm. Dar drumul spre succes nu este chiar atât de simplu. Pe el sunt presărate obstacole, probleme. Trecutului i-a trecut timpul, prezentul poate ajuta la zidirea unui viitor mai prosper. Dar face cineva ceva? Se face, nu spunem nu, dar poate nu în egală măsură, ori nu pentru toată lumea.

Sporturile individuale sătmărene continuă să se confrunte cu o problemă majoră. Nu putem schimba ciclul normal al vieții, copiii cresc. Dar autoritățile locale au în palme viitorul unor sportivi, campioni. Mai exact, până la vârsta majoratului, sportivii sătmăreni pot fi păstrați, întreținuți. Dar odată ce termină liceul, aceștia se pierd, județul Satu Mare se “eliberează” de anumite valori. În cele mai fericite cazuri se leagă de cluburi din alte județe, unde se vrea performanță. Alții renunță la sport, fie pentru studii în alte domenii, fie pentru muncă în străinătate. Am scris în dese rânduri de sportivi din diferite sporturi. Azi ne legăm de declarațiile unui antrenor mâhnit. Tudor Barbul a fost prezent luni în cadrul emisiunii Panoramic Sportiv. Antrenorul de lupte de la CS Satu Mare – Cetate Ardud și-a spus ofurile la Informația TV. După ce clubul sătmărean l-a pierdut pe Lenard Berei, cel care a ajuns la Steaua, Tudor trage un nou semnal de alarmă și speră ca cineva să găsească o soluție, un loc de muncă, o retribuție pentru anumiți performeri. Asta pentru a-i ține acasă, pentru că sunt ai noștri.

“Cât să mă mai plâng? Cât să mă mai milogesc? Se știe de problemele noastre din patru în patru ani. Atunci toată lumea știe cum mă cheamă. Iar pe urmă nimic. Ce performanțe să mai facă frații Mădălin și Marius Bulgăr care sunt în fiecare an campioni? Marius este la școală, cu rezultate fantastice la învățătură. Este elev, îl putem lăsa deocamdată acolo. Dar Mădălin? Am spus, în sală sunt 3 performeri și 12 valori. Nu am cerut 15 performeri. Doar trei, Berei, Mădălin Bulgăr, Cătălin Șoreanu. Pe primul l-am pierdut, unul lucrează în trei schimburi. Atunci cum să facă performanță? Chiar nu găsim un loc de muncă, o retribuție de 1.500 lei pentru un sportiv de valoarea lui Mădălin Bulgăr? Nu am cerut 1.800 euro cât se dau la niște handbaliști care nu au câștigat un meci. Nu e vorba de 1.500 de euro, ci de 1.500 lei să-i dai unui Bulgăr care-ți face performanță, care este al tău, născut și crescut în Satu Mare. Hai să facem ceva pentru un copil, pentru un campion național! Îmi doresc ca această comunitate din care facem parte, nu doar Ardud și Mădăras, ci și Satu Mare să-și mai arunce privirea și spre noi. Voi încerca să port o discuție și cu primarul municipiului Satu Mare, să vedem dacă se poate face ceva. Dacă nu, să-mi spună în față”, ne-a transmis, printre altele, Tudor Barbul.

Nu e singura problemă cu care se confruntă luptele sătmărene. Am putea să pierdem chiar și tradiționalul concurs Cupa Cetate Ardud la lupte. S-au strâns datorii pentru că promisiunile venite din diferite părți nu au fost onorate.

“Am organizat un campionat național în vara anului trecut, Cupa Cetate Ardud la finalul anului 2016. Avem datorii la câteva hoteluri, am avut promisiuni din partea Consiliului Județean, dar nici în ziua de azi nu s-a rezolvat. Am cerut imensa sumă de 15.000 lei pentru două concursuri. Imensa sumă! Ne gândim la modul cel mai serios, iar în acest an cred că nu vom organiza nimic. Au vrut să ne dea Campionatul Național U16. Am refuzat. Cupa Cetate Ardud foarte probabil nu o vom organiza, nu avem cum, nu avem posibilități. Este vorba de atâția sportivi care vin din alte țări. Noi în fiecare an participăm la turneele lor unde este reciprocitate. Se trage linie, iar apoi vin toți odată, peste 200. Chiar nu mișcă pe nimeni nimic că vin străini și peste 20 de județe din țară? Rău facem că-i aducem? Trebuie să punem punct? Să închidem sala? Cupa Cetate Ardud este tot mai puternică. La ultima ediție au venit cel puțin 12 sportivi medaliați europeni și mondiali. Din România nu vin foarte mulți pentru că nu au curaj. Vin cei care vor performanță”, ne-a mai spus antrenorul sătmărean.

Ar fi mare păcat să se rupă tradiția unui concurs de talia Cupei Cetate Ardud. Dar iată că s-au acumulat datorii, sponsorii sunt puțini, Primăria și Consiliul Local din Ardud contribuie cu ce pot, iar bugetul CS Satu Mare poate acoperi doar 40% din costurile totale ale deplasărilor dintr-un an. Soluții există, dar trebuie să se și dorească.