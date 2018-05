Oficialii delegați și programul din fotbalul județean

O nouă serie de meciuri ne așteaptă sâmbătă și duminică în fotbalul județean. Juniorii încep de la ora 16:00, iar seniorii de la ora 18:00, cu unele excepții. Oficialii delegați și programul conform AJF Satu Mare:

Liga 4 Elite (etapa 16)

Sâmbătă, 5 mai

• Doba – Carei (13:00, 15:00, O. Șovre, C. Danșa, R. Pascu, Z. Pataki)

• Certeze – Beltiug (A. Hariș, D. Orha, S. Nagy, C. Matei)

• Moftinu Mic – Negrești (restanță, O. Mazilu, S. Neichi, O. Șovre, C. Danșa)

Duminică, 6 mai

• Babța – Dorolț (F. Chiș, T. Iuhasz, A. Ilieș, Ghe. Niță)

• Orașu Nou – Micula (Ș. Bathory, L. Lukacs, D. Bonțidean, S. Cseh)

• Negrești – Lipău 3-0 (f.j.)

• Moftinu Mic stă

Liga 4

Seria A (etapa 19)

Sâmbătă, 5 mai

• Oar – Mădăras (A. Peter, V. Ardelean, V. Borza, N. Morar)

Duminică, 6 mai

• Medieșu Aurit – Păulești (R. Bogdan, P. Pop, G. Sician, E. Halici)

• Lazuri – Apa (E. Simon, S. Nagy, A. Boroș, I. Iuhas)

• Botiz – Odoreu (G. Chiorean, Z. Schwarzkopf, T. Kopriva, C. Ziman)

• Viile SM – Craidorolț (L. Pop, C. Miron, F. Roșu, I. Vigu)

• Halmeu – Vetiș (S. Petruț, T. Popescu, A. Szabo)

• Dumbrava – Livada (amânat)

Seria B (etapa 19)

Sâmbătă, 5 mai

• Santău – Pișcolt (A. Peter, S. Raț jr., A. Peter jr., Ghe. Dumitraș)

Duminică, 6 mai

• Andrid – Berveni (B. Rad, Z. Szakacs, A. Reday, Z. Rozs)

• Ghenci – Cămin (C. Chiorean, R. Miclăuș, A. Sulyok, A. Gherasim)

• F. Căpleni – Domănești (15:00, 17:00, C. Chiriloaia, M. Ciocoi, M. Sician, I. Borz)

• Foieni – Ciumești (M. Omuț, O. Șovre, Z. Kopriva, Z. Kopriva, T. Kegyes)

• Lucăceni – Sanislău (E. Pop, I. Bauer, A. Bauer, L. Năstruț)

• Tiream – AS Căpleni (Ș. Peneghi, N. Sălăgean, B. Dragoș, Z. Torok)

Liga 5 (etapa 19)

Sâmbătă, 5 mai

• Agriș – Moftinu Mare (brigadă Maramureș)

• Urziceni – Turulung (R. Pop, R. David, E. Pop, A. Maier)

Duminică, 6 mai

• Bogdand – Decebal (teren Decebal, S. Bărbuș, A. Estan, M. Nagy, V. Stoica)

• Porumbești – Homoroade (A. Hariș, V. Cherecheș, A. Bor, M. Pintea)

• Dorolț II – Ardud II (B. Tincu, O. Becse, O. Șerban, N. Șuta)

• Bercu – Supur (A. Kovacs, J. Damian, N. Szucs, G. Rus)

• Crucișor – Marna (C. Merkly, P. Batori, M. Bumbuc, A. Kegyes)

• Căuaș stă