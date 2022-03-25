Oficialii delegaţi la meciurile din fotbalul judeţean
Aşa cum am promis, revenim cu oficialii delegaţi de Asociaţia Judeţeană de Fotbal Satu Mare la meciurile din weekend.
Liga 4 Elite, Seria A (etapa 11)
Sâmbătă, 26 martie
Orele 13:00/ 15:00
• Ştiinţa Beltiug – Turul Micula
A: Simon Elek
A1: Denis Gherman
A2: Batori Patrick
Obs. Halici Eugen
Orele 14:00/ 16:00
• Negreşti Oaş – Talna Oraşu Nou
A: Rebegea Ciprian
A1: Matei Claudiu
A2: Bathory Ştefan
Obs. Savaniu Marcel
Duminică, 27 martie
Ora 14:30 – seniorii (meciul de juniori, amânat)
• Olimpia MCMXXI – Recolta Dorolţ, teren Oraşu Nou
A: brigadă din Cluj
Obs. Gherasim Alexandru
Orele 13:00/ 15:00
• Luceafărul Decebal – Unirea Păuleşti
A: Kopriva Zsolt
A1: Moisa Florin
A2: Botos Roland
Obs. Turtureanu Ioan
Liga 4 Elite, Seria B (etapa 11)
Sâmbătă, 26 martie
Orele 13:00/ 15:00
• Viitorul Vetiş – Schwaben K. Cămin
A: Mihai Marius
A1: Jennifer Damian
A2: Lukacs Levente
Obs. Vigu Iosif
Ora 16:00-seniorii (juniori amânat)
• CSM Victoria Carei – Recolta Sanislău
A: Sălăgean Norbert
A1: Juhasz Tibor
A2: Ciceu Marian
Obs. Petz Istvan
Duminică, 27 martie
Orele 13:00/ 15:00
• AS Căpleni – Fortuna Căpleni
A: Rebegea Ciprian Gelu
A1: Matei Claudiu
A2: Lukacs Levente
Obs. Pataki Zoltan
Orele 13:00/ 15:00
• Stăruinţa Berveni – Unirea Tăşnad
A: Kovacs Szabolcs
A1: Nagy Szabolcs
A2: Chiorean George
Obs. Kegyes Tibor
Duminică, 27 martie
Liga 4, Seria A
(devans – etapa a 13-a)
Ora 15:00
• Termala Dindeşti – Kneho Urziceni
A: Dragoş Bogdan
A1: Reday Arpad
A2: Sălăgean Norbert
Obs. Rus Gavril
Liga 4, Seria A
(restanţă – etapa a 6-a)
Ora 15:00
• Vulturii Santău – Platanul Marna
A: Pop Emanuel
A1: Lihet Ionuţ
A2: Crăciun
Obs. Iuhas Ioan
Liga 4, Seria B
(devans – etapa a 11-a)
Ora 15:00
• Voinţa Babţa – Speranţa Halmeu
A: Peter Alin
A1: Ardelean Vlad
A2: Peter Iulian
Obs. Morar Nicolae
Liga a IV-a, Seria B
(devans – etapa a 11-a)
Ora 15:00
• Codreana Homoroade – Voinţa Lazuri
A: Bauer Iosif
A1: Bauer Adalbert
A2: Trella Zoran
Obs. Stoica Viorel
• LPS SM – LPS Oradea, duminică, ora 10:00, teren Dinamo
A: Simon Elek
A1: Raţ Sebastian Jr.
A2: Miclăuş Răzvan
• Primavera SM – Zalău, duminică, ora 13:00, teren Păuleşti
A: Simon Elek
A1: Raţ Sebastian Jr.
A2: Miclăuş Răzvan