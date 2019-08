Oficialii delegaţi la debutul Ligii a 4-a

Hotărârile luate de Comitetul Executiv la şedinţa de ieri

Ziua de vineri a debutat cu o şedinţă a Comitetului Executiv AJF Satu Mare, după care s-au făcut delegările pentru meciurile primei etape din Liga a 4-a.

Pentru început spunem că s-a aprobat componenţa seriilor Ligii a 5-a, iar luni, 26 august, se va stabili ţintarul. Se va juca după sistemul tur-retur-tur, ceea ce înseamnă 21 de jocuri. La final se va forma Final Four-ul cu primele două echipe clasate din fiecare serie. Componenţa provizorie a seriilor Ligii a 5-a:

Seria A: Olimpia Căuaş, Kneho Urziceni, Platanul Marna, Gloria Moftinu Mare, Termala Dindeşti, Vulturii Santău, Olimpia Domăneşti, Dacia Supur.

Seria B: Ugocea Porumbeşti, Viitorul Viile Satu Mare, Codreana Homoroade, Recolta Dorolţ II, Unirea Bercu, Prietenia Crucişor, Atletic Craidorolţ, Egri Sasok Agriş.

Se precizează că seriile pot suferi modificări.

O altă hotărâre spune că echipa CSM Satu Mare, ca urmare a excluderii acesteia din Liga a 3-a, şi-a manifestat intenţia de a participa în Liga a 4-a. Comitetul executiv a aprobat înscrierea acesteia în Liga a 4-a, Seria C.

Altfel, etapa intermediară din 4 septembrie se va disputa numai în Seria C din Liga a 4-a.

Între 23 august şi 8 septembrie, meciurile vor lua startul la orele 16:00 (juniori), respectiv 18:00 (seniori). În perioada 15-29 septembrie vor primi fluierul de start la orele 15:00 şi 17:00, iar în octombrie şi noiembrie de la 12:00 şi 14:00.

Programul din weekend

Vineri s-a stabilit şi programul final al primei etape din Liga a 4-a. Oficialii delegaţi de AJF Satu Mare:

Seria A

Duminică, 25 august

• Voinţa Turţ – AS Livada (12:00, 14:00, R. Bogdan, D. Orha, V. Cherecheş, E. Halici)

• Turul Micula – Sportul Botiz (16.00, 18.00, S. Elek, D. Gherman, O. Şerban, I. Turtureanu)

• Talna Oraşu Nou – Voinţa Lazuri (C. Matei, D. Bonţidean, T. Popescu, T. Kegyes)

• Olimpia MCMXXI – Speranţa Halmeu (:. Bathory, E. Pop, D. Jennifer, I. Vigu)

• Victoria Apa – Energia Negreşti (amânat)

• Dacia Medieşu Aurit – Venus Dumbrava (amânat)

Seria B

Sâmbătă, 24 august

• Ştiinţa Beltiug – Luceafărul Decebal (16:00, 18:00, Ş. Bathory, M. Mihai, C. Rus, R. Mândrean)

Duminică, 25 august

• Viitorul Vetiş – Voinţa Doba (Ş. Peneghi, R. Botoş, C. Maxi, I. Borz)

• Recolta Dorolţ – Someşul Oar (S. Neichi, C. Zsigrai, R. Miclăuş, V. Stoica)

• Unirea Păuleşti – Voinţa Babţa (T. Iuhas, M. Ciceu, Z. Szakacs, Ghe. Niţă)

• Crasna Moftinu Mic – Someşul Odoreu (amânat)

• Unirea Tăşnad – Cetate Ardud 7-0

Seria C

Sâmbătă, 24 august

• Schamagosch Ciumeşti – Victoria Tiream (12:00, 14:00, :. Peneghi, N. Sălăgean, B. Marian, I. Iuhas)

• Victoria Carei (foto) – Schwaben Cămin (16:00, 18:00, E. Pop, L. Lukacs, M. Sician, Z. Torok)

Duminică, 25 august

• Frohlich Foieni – Real Andrid (S. Kovacs, G. Sician, N. Sălăjean, C. Hriţiu)

• Viitorul Lucăceni – Stăruinţa Berveni (C. Rebegea, I. Bauer, A. Bauer, G. Rus)

• AS Căpleni – Fortuna Căpleni (R. Vidican, T. Kopriva, Z. Kopriva, Z. Pataki)

• Unirea Pişcolt – Recolta Sanislău (B. Dragoş, F. Moisa, S. Turoczi, N. Morar)

• CSM Satu Mare – AS Ghenci (amânat)