Oficialii delegați în prima etapă din sezonul de primăvară

Vacanța s-a încheiat pentru echipele din Seria C a Ligii a 4-a de fotbal. Este primul campionat care pornește în sezonul de primăvară, odată cu meciurile etapei a 15-a, a doua a returului. După prima parte a campionatului, CSM Satu Mare și CSM Victoria Carei sunt favorite la câștigarea seriei.

În această perioadă, juniorii primesc startul la ora 13:00, iar seniorii la ora 15:00. Dar la înțelegerea echipelor și înștiințarea AJF Satu Mare orele se pot modifica. Asociația Județeană de Fotbal Satu Mare a publicat vineri programul primei etape. Avem două meciuri sâmbătă și patru meciuri duminică. Avem deja și un meci amânat. Mai jos vă prezentăm programul sezonului de primăvară din Seria C.

Etapa a 15-a

Sâmbătă, 29 februarie

• V. Carei – Berveni (13.00 juniorii, 15.00 seniorii, R. Vidican, A. Corb, T. Juhasz, N. Morar)

• CSM Satu Mare – F. Căpleni (13.00 seniorii, 15.00 juniorii, Ș. Bathory, L. Lukacs, S. Nagy, E. Halici)

Duminică, 1 martie (13.00 juniorii, 15.00 seniorii)

• Lucăceni – Ghenci (S. Kovacs, N. Sălăgean, F. Moisa, L. Năstruț)

• AS Căpleni – Tiream (C. Rebegea, D. Bonțidean, E. Pop, Z. Pataki)

• Ciumești – Sanislău (S. Elek, R. Bogdan, D. Gherman, I. Borz)

• Pișcolt – Andrid (L. Pop, C. Maxi, G. Chiorean, Z. Torok)

• Foieni – Cămin (amânat)

Etapa 16 (08.03.2020)

• Ghenci V. Carei

• F. Căpleni – Lucăceni

• Sanislău – AS Căpleni

• Andrid – Ciumești

• Foieni – Pișcolt

• Cămin – Berveni

• Tiream – CSM Satu Mare

Etapa 17 (15.03.2020)

• Ciumești – Foieni

• Pișcolt – Cămin

• Berveni – Ghenci

• V. Carei – F. Căpleni

• Lucăceni – Tiream

• CSM Satu Mare – Sanislău

• AS Căpleni – Andrid

Etapa 18 (22.03.2020)

• Tiream – V. Carei

• Andrid – CSM Satu Mare

• Sanislău – Lucăceni

• Foieni – AS Căpleni

• Pișcolt – Ciumești

• F. Căpleni – Berveni

• Cămin – Ghenci

Etapa 19 (29.03.2020)

• Cămin – Ciumești

• AS Căpleni – Pișcolt

• CSM Satu Mare – Foieni

• Ghenci – F. Căpleni

• Berveni – Tiream

• V. Carei – Sanislău

• Lucăceni – Andrid

Etapa 20 (05.04.2020)

• Andrid – V. Carei

• Foieni – Lucăceni

• Ciumești – AS Căpleni

• Pișcolt – CSM Satu Mare

• F. Căpleni – Cămin

• Sanislău – Berveni

• Tiream – Ghenci

Etapa 21 (12.04.2020)

• Cămin – AS Căpleni

• CSM Satu Mare – Ciumești

• Lucăceni – Pișcolt

• V. Carei – Foieni

• F. Căpleni – Tiream

• Ghenci – Sanislău

• Berveni – Andrid

Etapa 22 (19.04.2020)

• Pișcolt – V. Carei

• Ciumești – Lucăceni

• AS Căpleni – CSM Satu Mare

• Tiream – Cămin

• Foieni – Berveni

• Andrid – Ghenci

• Sanislău – F. Căpleni

Etapa 23 (26.04.2020)

• Lucăceni – AS Căpleni

• V. Carei – Ciumești

• Berveni – Pișcolt

• Ghenci – Foieni

• Cămin – CSM Satu Mare

• Tiream – Sanislău

• F. Căpleni – Andrid

Etapa 24 (03.05.2020)

• AS Căpleni – V. Carei

• CSM Satu Mare – Lucăceni

• Sanislău – Cămin

• Ciumești – Berveni

• Pișcolt – Ghenci

• Foieni – F. Căpleni

• Andrid – Tiream

Etapa 25 (10.05.2020)

• Cămin – Lucăceni

• V. Carei – CSM Satu Mare

• Berveni – AS Căpleni

• Ghenci – Ciumești

• F. Căpleni – Pișcolt

• Tiream – Foieni

• Sanislău – Andrid

Etapa 26 (17.05.2020)

• Lucăceni – V. Carei

• Andrid – Cămin

• CSM Satu Mare – Berveni

• AS Căpleni – Ghenci

• Ciumești – F. Căpleni

• Pișcolt – Tiream

• Foieni – Sanislău