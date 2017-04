Oficialii delegaţi de AJF Satu Mare la meciurile din judeţ

Asociaţia Judeţeană de Fotbal Satu Mare a publicat programul şi oficialii meciurilor din weekend. Programul oficial este 15:00 juniorii şi 17:00 seniorii. Dar sunt şi excepţii. Program şi oficialii delegaţi:

Liga IV Elite (etapa 17)

Vineri, 28 aprilie

• Apa – Tăşnad (18:00, L. Pop, N. Sălăgean, M. Mihai, L. Năstruţ)

Sâmbătă, 29 aprilie

• Doba – Micula (S. Kovacs, T. Kopriva, C. Miron, C. Por)

Duminică, 30 aprilie

• Beltiug – Vetiş (Ş. Peneghi, R. Botoş, F. Moisa, Z. Torok)

• Decebal – Moftinu Mic (brigadă Maramureş, I. Vigu)

• Oraşu Nou – Carei (17:30, brigadă Bihor, I. Bujor)

• Negreşti – Dorolţ II (amânat)

Liga IV (etapa 15)

Seria A

Duminică, 30 aprilie

• Viile SM – Halmeu (A. Peter, T. Iuhasz, V. Ardelean, R. Alfater)

• Păuleşti – Certeze (Ş. Bathory, Cr. Pop, C. Zsigrai, E. Halici)

• Odoreu – Oar (B. Tincu, E. Pop, A. Boros, T. Kegyes)

• Lazuri – Dumbrava (17:30, A. Hariş, C. Man, R. Pop, I. Iuhas)

• Livada – Lipău (C. Chiriloaia, C. Girati, A. Sulyok, I. Borz)

• Cărăşeu – Medieşu Aurit (nu se joacă)

Seria B

Sâmbătă, 29 aprilie

• AS Căpleni – Cămin (C. Rebegea, L. Lucaks, D. Orha, S. Cseh)

Duminică, 30 aprilie

• Foieni – Pişcolt (C. Chiorean, A. Bauer, I. Bauer, P. Lizak)

• Santău – Berveni (16:00, S. Kovacs, G. Costea, T. Cereteu, A. Gherasim)

• Andrid – Ciumeşti (14:00, S. Kovacs, R. Roşu, M. Vas, Ghe. Niţă)

• Babţa – Domăneşti (F. Chiş, M. Ciceu, A. Ilieş, M. Nicolae)

• Sanislău – F. Căpleni (S. Raţ, R. Miclăuş, M. Miklos, Ghe. Dumitraş)

Liga V (etapa 17)

Seria A

Sâmbătă, 29 aprilie

• Căuaş – Marna (R. Bogdan, A. Bor, V. Cherecheş, Ghe. Dumitraş)

Duminică, 30 aprilie

• C. Craidorolţ – Tiream (A. Kovacs, D. Anton, A. Estan, I. Neichi)

• Hodod – Ghenci (C. Merkly, N. Szucs, J. Demian, C. Kuki)

• Lucăceni – Supur (G. Chiorean, R. Ursa, A. Reday, Z. Rozs)

Seria B

Duminică, 30 aprilie

• Agriş – A. Craidorolţ (S. Tăbăcaru, T. Popescu, M. Sician, O. Suciu)

• Crucişor – Dorolţ III (R. Bogdan, R. Pop, D. Bontidean, C. Fedak)

• Bercu – Ardud (M. Câmpan, S. Rase jr., V. Bale, I. Turtureanu)

• Homoroade – Porumbeşti (S. Petruţ, G. Sician, G. Caba, I. Borz)