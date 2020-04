Ofertă de 9 milioane din MLS pentru Florinel Coman

Patronii brazilieni de la Orlando City, echipă care evoluează în MLS și-au intensificat eforturile pentru achiziționarea lui Florinel Coman. În acest sens Orlando City a făcut o nouă ofertă, cifrată la 9 milioane de euro, pentru atacantul de la FCSB. Becali nu ar spune nu doar că vrea un procent de 60% dintr-un eventual viitor transfer.

”Vreau 9 milioane de euro pe 60 la sută, aşa ofertă am făcut eu. Cinci milioane prima tranşă, două milioane, două milioane” a spus finanțatorul grupării bucureștene. Rămâne de văzut dacă Becali va fi consecvent și, dacă Orlando acceptă condițiile, va merge pînă la capăt și va fi de acord cu transferul lui Coman. Spunem asta pentru că, de cele mai multe ori, Becali s-a sucit și a refuzat oferte temtante cu care, apoi, nu s-a mai întâlnit.

Dacă FCSB și Orlando City vor ajunge la o înțelegere, și dacă și jucătorul va fi de acord să plece într-un campionat nu foarte bine cotat, Coman se va îmbogăți în America. Atacantul, în vârstă de 22 de ani, căruia i s-a propus un contract pe 3 ani și jumătate, va avea câte un milion de euro pentru fiecare sezon. Plus 500.000 de dolari pentru prima jumătate de an.

La FCSB, Coman are în contract 15.000 de euro pe lună. Înjumătățit acum, în condițiile pandemiei cu coronavirus.

Tratativele între cele două cluburi au fost intermediate de Liță Dumitru, fost mare fotbalist român care, în cariera lui, a evoluat la Rapid și Steaua. Stabilit în SUA, la Atlanta, Liță Dumitru este acum antrenor la un club care se ocupă de creșterea juniorilor.

Demn de menționat este că, despre Liţă Dumitru, celebrul Pele a afirmat acum 50 de ani, că este cel mai bun mijlocaş contra căruia a juca în cariera lui. Cornel Dinu a declarat că Dumitru „a inventat alunecarea” iar Gică Hagi a dezvăluit că Liţă Dumitru a fost unul dintre idolii săi din copilărie.