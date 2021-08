Obiectivul în Liga 3 pentru CSM Satu Mare: locurile 1-6

Cu trei zile înaintea startului în campionatul Ligii 3 la fotbal a avut loc o conferinţa de presă organizată de CSM Satu Mare, singurul club din judeţul nostru care are o reprezentantă într-un campionat aflat sub egida Federaţiei Române de Fotbal. Au participat la această conferinţă Ştefan Mureşan, noul director al clubului şi Zoltan Ritli, antrenorul echipei sătmărene.

În prima parte, preşedintele Mureşan a vorbit despre eforturile făcute pentru susţinerea echipei, despre obiectivele luate în calcul şi drepre buget. Despre obiectiv, preşedintele Mureşan ne-a spus că, la final de campionat, se doreşte o clasare în prima jumătate a clasmentului. Din păcate despre buget nu am aflat prea multe, bugetul alocat secţiei de fotbal, salariile jucătorilor, suma acordată celor de copii şi juniori etc.

Am aflat doar că bugetul acordat echipei de fotbal a crescut cu 10%. Dar în ciuda insistenţelor redactorului cotidianului Informaţia Zilei, directorul nu ne-a furnizat nicio cifră. Şi nici nu ne-a oferit un răspuns clar la întrebarea legată de faptul că CSM Satu Mare nu are un centru de copii şi juniori. Ciudat mod de a privi spre viitor. Mai ales că echipa de fotbal, finanţată de Consiliul Local, trăieşte din banii contribuabililor. Dar, poate, se doreşte ca tinerii copii sătmăreni dornici să joace fotbal, să ajungă la… academie.

Zoltan Ritli ne-a prezentat lotul grupării sătmărene, obiectivele şi speranţele CSM-ului sătmărean pentru noul sezon. Din lot, pe care îl prezentăm mai jos, fac parte 26 de jucători din care 24 beneficiază de contracte de joc, adică de salarii şi prime în timp ce 2 juniori beneficiază doar de indemnizaţii de efort.

Legat de obiectiv, Zoltan Ritli ne-a declarat că se doreşte o clasare în zona superioară a clasamentui adică locurile 1-6. Întrebat ce se va întâmpla dacă, în situaţia, puţin probabilă din punctul de nostru de vedere, în care CSM termină pe primul loc, antrenorul ne-a spus: ”Nu vom face niciun pas în spate şi ne vom juca şansa”. Aşa să fie!

Antrenorul ne-a declarat că lotul este unu echlibrat, omogen, cu jucători cu experienţă şi cu mulţi tineri talentaţi. Printre aceştia se află şi austriacul Filip Staici (20 de ani) jucător de bandă stângă. Ritli a motivat aducerea la CSM a unui “stranier” prin faptul că ratarea transferului lui Vasilică Pop l-a determinat să caute şi să găsească un jucător de travaliu, de bandă stângă. Totodată, ni s-a mai spus că prin venirea lui Ciprian Brata (AS Recea), Tudor Moldovan (ex FCSB) şi Eduard Dobrai gruparea sătmăreană s-a întărit şi că, din multe puncte de vedere, CSM are un lot aproape de valoarea unei echipe de Liga 2.

Lotul CSM-ului la start de sezon 2021-2022:

Portari: Alex Cadar, Daniel Oşan, Rareş Oşan.

Jucători de câmp: Flaviu Ionescu, Raul Ritli, Călin Vădan, Mark Neyiki, Florin Mureşan, Luca Tincău, Angelo Şimon, Kevin Barth, Raul Ziman, Istvan Schwarkof, Bogdan Nylvan, Eduard Dobrai, Erwin Zsiga, Gabi Cădar, Tudor Moldovan, Denis Batin, Denis Baior, Mihau Băbuţ, Ciprian Brata, Răzvan Aspru, Iakab Martin, Antonia Paşca, Filip Stajici.

Antrenori: Zoltan Ritli (principal), Tiberiu Csik (secund).

Vă reamintim că echipa sătmăreană face parte din Seria 10 a Ligii 3 şi că în prima etapă, programată pentru sâmbătă, CSM va juca pe terenul celor de la CA Oradea.

Programul turului din Liga 3, Seria 10

Etapa 1 (28 august)

• CA Oradea – CSM Satu Mare

• CFR Cluj II – Lotus Felix

• Dej – Minaur BM

• L. Oradea – Sportul Şimleu

• Şomcuta – SCM Zalău

Etapa 2 (4 septembrie)

• CSM Satu Mare – SCM Zalău

• Sportul Şimleu – Şomcuta

• Minaur BM – L. Oradea

• Lotus Felix – Dej

• CA Oradea – CFR Cluj II

Etapa 3 (11 septembrie)

• CFR Cluj II – CSM Satu Mare

• Dej – CA Oradea

• L. Oradea – Lotus Felix

• Şomcuta – Minaur BM

• SCM Zalău – Sportul Şimleu

Etapa 4 (18 septembrie)

• CSM Satu Mare – Sportul Şimleu

• Minaur BM – SCM Zalău

• Lotus Felix – Şomcuta

• CA Oradea – L. Oradea

• CFR Cluj II – Dej

Etapa 5 (25 septembrie)

• Dej – CSM Satu Mare

• L. Oradea – CFR Cluj II

• Şomcuta – CA Oradea

• SCM Zalău – Lotus Felix

• Sportul Şimleu – Minaur BM

Etapa 6 (2 octombrie)

• CSM Satu Mare – Minaur BM

• Lotus Felix – Sportul Şimleu

• CA Oradea – SCM Zalău

• CFR Cluj II – Şomcuta

• Dej – L. Oradea

Etapa 7 (9 octombrie)

• L. Oradea – CSM Satu Mare

• Şomcuta – Dej

• SCM Zalău – CFR Cluj II

• Sportul Şimleu – CA Oradea

• Minaur BM – Lotus Felix

Etapa 8 (16 octombrie)

• CSM Satu Mare – Lotus Felix

• CA Oradea – Minaur BM

• CFR Cluj II – Sportul Şimleu

• Dej – SCM Zalău

• L. Oradea – Şomcuta

Etapa 9 (23 octombrie)

• Şomcuta – CSM Satu Mare

• SCM Zalău – L. Oradea

• Sportul Şimleu – Dej

• Minaur BM – CFR Cluj II

• Lotus Felix – CA Oradea