OAZĂ DE LINIŞTE: Puya şi-a vândut vila şi a cumpărat o casă din chirpici la ţară

Celebrul artist Puya s-a săturat de aglomeraţia din Capitală şi a decis că este momentul să se retragă la sat. Şi-a dorit linişte, natură şi simplitate, astfel că vila lui cu piscină de la Cernica a fost dată uitării.

Acesta a mai deţinut şi o casă, care însă nu a reuşit să-l mulţumească. Îţi doreşte să îşi crească fetele la ţară, pentru că el nu mai are deloc rude la sat. Îşi doreşte să le arate cum este munca la câmp, şi pe lângă o gospodărie ţărănească, deoarece a păstrat doar apartamentul din cartierul Sălăjan, Bucureşti.

„Nevasta mea e din Deva şi nu înţelege de ce ţin neapărat să stau în acelaşi cartier. De ce? Eu zic, mai în glumă, mai în serios, că sunt la mine în sat. Am avut o casă la Cernica, am fost cel mai bogat de la ţară, ca să zic aşa, în aşa numitele zone rezidenţiale. Când m-am întors în cartier, am pupat şi bordurile. Şi ce crezi? Sălăjanul are gazon mai tare ca orice curte de vilă, gratis!!! Vin unii, îl tund, îl udă, îl replantează. Ce rost are să te chinui?”, spunea Puya la un moment dat.

A renunţat la moftul de a locui într-un imobil unde avea totul la dispoziţie, începând de la piscină, curte imensă şi amenajată după gusturile sale, şi până la tersasele numai bune pentru a-şi primi în vizită zecile de cunoştinţe. Casa de la ţară îl mulţumeşte pe deplin, chiar dacă munceşte zilnic să o aducă la punctul în care îşi doreşte.

„Casa este din lut şi aşa o să rămână. Vreau să le arăt orăşenilor şi ţăranilor veniţi pe la oraş că nu tot ce este vechi este şi prost şi ce e nou e bun.

Cu tot respectul pentru Buhnici, casele noastre astea tradiţionale, un pic aranjate, te ţin 100 de ani şi costă foarte puţin în comparaţie cu noutăţile în materie de construcţii. Vreau să demonstrez că nu e musai să te bagi dator 30 de ani ca să-ţi iei 40 mp în Bucureşti. Poţi să stai liniştit la ţară într-o casă de maxim 25.000 de euro, cu cât spaţiu vrei. Am făcut-o din mândrie naţională, dacă vrei”, a mai spus Puya.

Dorinţa de a le lăsa la o parte a venit în perioada pandemiei, când a fost obligat să locuiască în acea vilă, împreună cu soţia şi cele trei fete ale lor. Interpretul a decis să păstreze în proprietatea sa apartamentul din Sălăjan, pe lângă casa de lut, de la ţară, la care mai are de muncit, pentru a o aduce la nivelul la care îşi doreşte.

„Sincer, Casa Puymici nu e un proiect, nu e un vlog. E mai degrabă o chestie făcută aşa în pur stil sălăjenist. Am făcut-o de-al dracu, na! M-am săturat de lozinca asta cu să ne luăm ţara înapoi. Am făcut ceva bănuţi, am ţară de vânzare. E, uite că o iau înapoi! Sunt banii mei băgaţi acolo. Eu muncesc la recondiţionare (mă mai ajută şi soacră-mea) şi eu vreau să îmi duc copiii la ţară. Să vadă şi ei cum e, că nimeni nu mai are rude la ţară”, a mai povestit Puya despre respectiva casă din chirpici.