Oaşul, reprezentat cu mândrie la festivalul-concurs Ion Petreuş din Baia Mare

Petrică Zele a intepretat un danţ în cimpoi, prin care a impresionat juriul

Festivalul Naţional – Concurs de Muzică Populară „Ion Petreuş” şi-a anunţat câştigătorii. Evenimentul organizat de Ansamblul Folcloric National Transilvania şi Consiliul Judeţean Maramureş s-a desfăşurat pe parcursul a două zile, 26 şi 27 iunie, în Baia Mare, judeţul Maramureş.

Aflat la ediţia a XIII-a, Festivalul Naţional – Concurs de Muzică Populară „Ion Petreuş” a avut loc în Piaţa Cetăţii, la Turnul lui Ştefan.

Nicolae Dumitraşcu din Slobozia a câştigat marele premiu al Festivalului Naţional Concurs de Folclor „Ion Petreuş” 2021.

Au primit premii şi următorii participanţi, la cele două secţiuni: la solişti vocali, a luat locul I Diana Lungu, locul II a fost ocupat de Andreea Cozneac, iar premiul III a ajuns la Ionuţ Naghi. De asemenea, la această secţiune s-au acordat şi premii speciale Ancuţei Roşu, Ioanei Romanaţ, precum şi lui Florin Damian. Prima menţiune s-a acordat solistei Raluca Covaci, iar cea de-a doua a ajuns la Darius Câmpean.

La secţiunea instrumentişti, premiul I a ajuns la Florin Ciorte, premiul II i-a fost acordat lui Sebastian Pitic, premiul III a ajuns la Petrică Zele şi Georgiana Istrate, iar menţiunile s-au acordat lui Daniel Trifoi şi Liviu Lihet. De asemenea, s-a acordat un premiu special concurentului Bogdan Bota.

„Am avut o piesă cu acompaniament, şi o piesă fără acompaniament. Am avut o probă la care am interpretat un danţ în cimpoi. Şi eu recent am aflat de acest tip de danţ. Am ales danţul în cimpoi, pentru că aparţine danţurilor arhaice. Este de fapt o imitaţie a cimpoiului.

Acum nu se mai pune preţ pe instrumentele vechi. Este tilinca, este trâmbiţa, este drâmba, la noi s-a cântat în frunză. L-am auzit ieri pe unchiul meu, cred că este printre ultimii care mai ştiu să cânte în frunză. Sună mai bine decât cu orice, şi decât cu vocea şi decât cu vioara, pentru că ai o flexibilitate şi o maleabilitate în a conduce muzica, e ceva fantastic… se ridică părul pe tine.

În orice caz, mă bucur că am putut să duc Ţara Oaşului la acest concurs şi că l-am urcat pe podium. Am mai interpretat roata feciorilor, danţ nelipsit de la sărbătorile oşenilor. Am fost acompaniat de Călin Casian, la zongoră.”, a precizat ceteraşul Petrică Zele.

În cele două zile de concurs, maramureşenii, dar şi spectatorii veniţi din alte judeţe s-au putut bucura de reprezentaţii susţinute de artişti talentaţi, care prin muzica lor duc mai departe tradiţiile şi folclorul românesc.

Invitaţi au fost mai mulţi solişti consacraţi, precum Dinu Iancu Sălăjanu, Liliana Laichici, Ana Ilca Mureşan, Călin Brăteanu, Marinel Petreuş, Alexandru Pop, Damian Spinei – câştigătorul ediţiei de anul trecut.