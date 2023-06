Oana Pârcălab de la STPF Satu Mare, premiată de Ziua Comunicatorului în M.A.I.

În fiecare an, în 20 iunie este marcată Ziua Comunicatorului în Ministerul Afacerilor Interne. Cu această ocazie au fost sărbătoriţi purtătorii de cuvânt, comunicatorii Poliţiei de Frontieră. Câţiva dintre ei au fost premiaţi, inclusiv Oana Pârcălab de la STPF Satu Mare.

Iată mesajul Poliţiei de Frontieră:

“Comunicarea este termenul ce provine din cuvântul latin „communis” (comun), astfel am putem spune că a comunica este similar cu a face ceva comun sau a face cunoscut.

Dar colegii noştri, purtători de cuvânt, ştiu cel mai bine că a comunica implică mult mai mult decât a relata aspecte din sfera de activitate a instituţiei.

Pentru ei comunicarea înseamnă a fi întotdeauna în linia întâi, înseamnă pasiune, dăruire, tenacitate, operativitate, încredere în sine, dar… şi multă emoţie. Rolul comunicatorilor este unul crucial într-o lume în care evenimentele şi fake news se “rostogolesc” cu repeziciune, responsabilitatea lor fiind să ofere informaţii verificate şi corecte cetăţenilor. Pentru ei succesul înseamnă să ajungă să facă ceea ce le place, să transforme pasiunea în meserie.

Toţi comunicatorii Poliţiei de Frontieră sunt buni… foarte buni. Iar astăzi le spunem “La mulţi ani!” şi le mulţumim pentru profesionalismul şi implicarea de care dau dovadă!

Cu acest prilej, Ministerul Afacerilor Interne, Romania i-a premiat pe câţiva dintre ei:

• Irina Mirică de la Poliţia de Frontieră Iaşi – STPF Vaslui – mereu prezentă acolo unde situaţia o impune.

• Andrei Dincă de la Poliţia de Frontieră, Oradea STPF Arad – tânăr, sensibil şi întotdeauna cu “vorbele” la el.

• Oana Pârcălab de la Poliţia de Frontieră, Sighetu Marmaţiei – STPF Satu Mare – delicată, dar de o forţă cum rar îţi este dat să vezi.

• And Save The Best For Last – Sarmizia Fetcu – leaderul şi reperul comunicatorilor, cu echilibru şi profesionalism ridicate la rang de artă.”