Oamenii care au schimbat Formula 1: Toto Wolff şi Christian Horner

Amândoi sunt în centrul atenţiei când vine vorba despre cursele de Formula 1. Amândoi au pornit de jos, sunt foşti piloţi de curse şi au ajuns să conducă echipe care au câştigat titluri mondiale. În cele ce urmează, vă propunem să îi cunoaşteţi mai bine pe cei au un cuvânt important de spus când vine vorba despre cursele de maşini.

Formula 1 este o întrecere de automobilism care se organizează anual sub forma a două campionate mondiale, care au loc în paralel, ambele fiind patronate de Federaţia Internaţională a Automobilului Cele două campionate sunt Campionatul Mondial al Piloţilor şi Campionatul Mondial al Constructorilor. Numele de Formula provine de la faptul că toate echipele înscrise în campionat trebuie să îşi construiască maşinile (cunoscute şi sub numele de monoposturi) după un anumit regulament, o formulă pe care o decide FIA. Cifra 1 provine de la faptul ca întrecerea este catalogată drept cea mai prestigioasă formulă organizată de FIA. Un sezon de Formula 1 constă dintr-o serie de curse, cunoscute sub numele de Mari Premii (Grands Prix), care au loc în întreaga lume atât pe circuite special construite, cât şi pe drumuri publice închise.

Toto Wolff deţine un pachet de 33% din echipa Mercedes-AMG Petronas F1 şi este Team Principal şi CEO al echipei

Wolff s-a născut la 12 ianuarie 1972 la Viena dintr-o mamă poloneză şi un tată român. A fost educat la Lycee Français de Vienne, o şcoală franceză prestigioasă. Tatăl lui Wolff a fost diagnosticat cu cancer la creier când Toto avea opt ani. Părinţii lui s-au despărţit în urma diagnosticului tatălui său. Tatăl său a murit de boală în timpul adolescenţei lui Wolff.

Wolff şi-a început cariera de sport cu motor în 1992 în Campionatul austriac de Formula Ford, conducând în Formula Ford austriac şi german în 1993 şi 1994. În 1994, a câştigat 24 de ore Nürburgring la categoria sa. În 2002, Wolff a terminat pe locul şase la categoria N-GT în Campionatul FIA GT şi a câştigat o cursă. El a trecut la campionatul italian GT în 2003, câştigând o cursă în 2004 cu Lorenzo Case, în timp ce făcea echipă cu Karl Wendlinger în campionatul FIA GT. A fost vicecampiona la Campionatul austriac de raliuri în 2006 şi câştigător al Cursei de 24 de ore din Dubai în 2006.Wolff a fost, de asemenea, instructor la Şcoala de curse Walter Lechner şi, în 2009, a devenit deţinător al recordului pe turul Nürburgring Nordschleife cu un Porsche RSR.

De la introducerea regulamentului turbo-hibrid în 2014, Mercedes a câştigat 111 din 176 de curse sub conducerea lui Wolff. Echipa a ocupat 119 din 176 de pole positions, 73 de blocaje pe primul rând şi 245 din 352 posibile poziţii pe podium.

De când Wolff s-a alăturat Mercedes în 2013, echipa a obţinut un procentaj de câştig de 58%. După sezonul 2020 de F1, Wolff a semnat un nou acord cu Mercedes pentru a continua ca director de echipă şi CEO pentru cel puţin încă trei ani. Averea netă a lui Toto este de 540 de milioane de dolari (410 de milioane de lire sterline). Toto Wolff câştigă un salariu de 26 de milioane de dolari de la Mercedes F1 Team

Christian Horner actual Team Principal al echipei Red Bull Formula One

Horner s-a născut într-o familie implicată în industria auto< bunicul său a lucrat ca director de achiziţii la Standard Motor Company din Coventry, înainte de a înfiinţa o agenţie cu tatăl lui Horner pentru a furniza componente producătorilor de motoare din Midlands.

După ce şi-a început cariera de curse în karturi, cariera lui Horner în cursele de maşini a început după ce a câştigat o bursă de Formula Renault în 1991.

El a concurat în Campionatul Britanic de Formula Renault din 1992 cu Manor Motorsport, terminând acel sezon câştigător al cursei şi cel mai bine clasat începător. Apoi a trecut la Formula 3 britanică în 1993, terminând pe locul al doilea în campionatul de clasa B pentru P1 Motorsport şi câştigând cinci curse înainte de a trece la echipele Fortec şi ADR în 1994 şi 1995, iar apoi la echipa TOM’S în 1996. În 1996 a mai concurat în Formula 2 britanică. După ce s-a retras din conducerea competiţională la vârsta de 25 de ani, Horner i-a semnat pe Viktor Maslov şi Marc Goossens pentru sezonul 1999 FIA F3000.

În ianuarie 2005, Horner a fost numit în fruntea echipei RedBull, devenind cel mai tânăr director de echipă la acea vreme. În 2013, Red Bull Racing a câştigat al patrulea Campionat consecutiv al Constructorilor F1, când Sebastian Vettel a câştigat al patrulea Campionat al Piloţilor. În 2021, Red Bull Racing a terminat pe locul al doilea în Campionatul Constructorilor F1 cu piloţii Sergio Pérez şi Max Verstappen. Verstappen a câştigat primul său campionat de piloţi de F1 la ultima cursă a sezonului.

Horner a fost numit ofiţer al Ordinului Imperiului Britanic (OBE) în 2013 Birthday Honors pentru serviciile oferite sportului cu motor.

Averea netă a lui Christian Horner este de 68 de milioane de dolari SUA (40 de milioane de lire sterline). Salariul lui Horner este de milioane şi are, de asemenea, dreptul la 5 milioane de dolari suplimentari ca bonus de performanţă.