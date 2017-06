Oameni de stânga fără carnet de partid pe lista posibililor premieri PSD

Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, a declarat sâmbătă seara că în cadrul PSD există câteva nume propuse pentru funcţia de prim ministru. Pe lista scurtă se află şi persoane care nu au carnet de partid.

„Am trecut prin unul din cele mai dificile episoade din istoria PSD. Nu ne-am dorit sa trecem prin asa ceva. Ne-am trezit in fata situatiei si nu am putut decat sa o gestionam cum am putut mai bine. Regret ce s-a întâmplat. PSD a ieşit mai întărit, am arătat unitatea partidului. Veţi vedea că la votul pentru noul guvern vor fi mai multe voturi pentru decât au fost la moţiune. Eu însămi am vorbit cu mai mulţi colegi, nu le dau numele, care nu au votat la moţiune. Mi-au spus că li s-a garantat că moţiunea nu trece şi că vor primi posturi în ministere. Am vorbit cu ei şi au garantat că vor vota noul guvern”, a declarat Gabriela Firea la RTV.

„Ne dorim să analizăm mai multe candidaturi de prim ministru. Vrem un om care să fie onest, un profesionist. Să ştie să coordoneze echipe, să ştie să-şi impună respectul. (…) Până la această oră, sunt patru, cinci propuneri de candidaţi, şi colegi din partid, şi oameni de stânga, care au colaborat cu noi. Pe listă sunt şi doamne. Mă bucur că sunt şi doamne. Femeile sunt extrem de eficiente, organizate. Sunt convinsă că vom alege cu mult mai mult discernământ, de această dată. Următorul premier va trebui să recupereze întârzierile. Orice proiect pe care vrem sa il avem finalizat anul viitor, trebuie inceput anul asta”.