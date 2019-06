O tăşnădeancă se plânge că două vecine îi folosesc grădina

Opt persoane s-au prezentat în audienţe la Avocatul Poporului

Sala mică de şedinţe a Palatului Administrativ a găzduit ieri, de la 10:30, audienţele lunare organizate de reprezentanţii Biroului Teritorial Oradea al instituţiei Avocatul Poporului.

În această lună, în audienţe s-au prezentat 8 persoane. Din cele spuse de Alina Olah-Avram, expert în cadrul Biroului Teritorial Oradea, problemele reclamate de petenţi s-au referit la încălcarea drepturilor de proprietate, a dreptului la pensie, litigii între vecini, dar şi dezbaterea unei succesiuni.

Nu i se respectă dreptul la proprietate

Doina Ilieş, o localnică a oraşului Tăşnad a venit în audienţe spunând că nu i se respectă dreptul la proprietate asupra unui teren pe care îl deţine în localitatea de domiciliu. Este vorba despre grădina de lângă casă, primită de la Primărie, asupra căreia are titlu de proprietate, dar pe care o mai folosesc şi două vecine. În urma verificării actelor, s-a constatat că petenta are dreptul la 10 ari din suprafaţa de pământ, şi că vecinele sunt îndreptăţite să folosească restul terenului. Cu toate acestea, femeia în cauză a spus că va reveni cu acte suplimentare în audienţe, fiind convinsă că dreptatea este de partea ei.

Se solicită sfaturi

O altă doamnă, Veturia Covaci din municipiul Satu Mare, s-a prezentat în audienţă nu pentru a i se soluţiona cazul, ci pentru a primi un sfat în legătură cu o problemă pentru care nu găseşte rezolvare. Fiul dânsei a fost ucis din culpă în urma unui accident de circulaţie provocat de şoferul în maşina căruia se afla. Accidentul a avut loc în urmă cu 13 ani şi de atunci şoferul vinovat nu a plătit niciun fel de daune morale soţiei şi fiicei rămasă orfană, chiar dacă există o hotărâre judecătorească definitivă şi executorie în acest sens: „Eu suspectez că ceva se întâmplă între acest individ şi executorul judecătoresc pentru că nu l-a silit să-mi plătească nimic. (…) Am făcut tot ce mi-au mai spus avocaţii, dar nu reuşesc să rezolv problema. Nu am venit să-mi rezolve problema Avocatul Poporului, ci am venit să mă sfătuiască.”

Din nou reclamaţii despre gunoaiele aruncate pe strada Ion Ghica

În audienţă s-a prezentat şi o persoană care a reclamat situaţia gunoaielor aruncate pe strada Ion Ghica din Satu Mare, caz pe care l-am tratat luna trecută în cotidianul Informaţia Zilei. În acest sens, instituţia Avocatului Poporului va face o adresă la Primărie pentru a vedea ce măsuri se pot lua.

Altfel, amintim că se poate adresa instituţiei Avocatul Poporului orice persoană fizică care se consideră lezată într-un drept al său de către o autoritate publică, cu excepţia autorităţii judecătoreşti.

Petiţia ce va fi depusă la reprezentanţii Biroului Teritorial Oradea al instituţiei Avocatul Poporului trebuie să cuprindă informaţii complete referitoare la datele de identificare ale persoanei lezate (nume, prenume, domiciliu); drepturile şi libertăţile încălcate, faptele invocate, descrierea lor, autoritatea reclamată, dovada întârzierii sau refuzul administraţiei publice de a soluţiona cererea, menţiunea obligatorie dacă petiţia face obiectul unei cauze aflate pe rolul instanţei judecătoreşti sau dacă a format obiectul unei judecăţi, precizarea autorităţilor publice care au fost sesizate anterior. Totodată, la cerere se anexează actele doveditoare (în copie).

Audienţele au loc la Satu Mare o dată pe lună.