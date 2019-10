O tânără din Oradea a fost aleasă Miss Planet 2019

Denisa Hodişan, o tânără din Oradea, a câştigat titlul Miss Planet 2019, la concursul internaţional Miss & Mister Planet, organizat, în perioada 16-21 octombrie, în capitala Georgiei, la Tbilisi.

Denisa e este pasionată de modelling şi este absolventă a Facultăţii de Matematică. A fost invitată la concursul din acest an după ce s-a remarcat la ediţia din 2017. La o înălţime de 1,72 m, ea cântăreşte puţin peste 50 de kilograme şi are o siluetă perfectă ce se încadrează în dimensiunile etalon ale unui model, 90-60-90. După etapele naţionale, în finală, în Georgia, au ajuns reprezentantele a 15 ţări, din state precum Italia, Spania, Polonia, Africa de Sud, India etc. Câştigătorul marelui premiu Mister Planet a fost ales tânărul sud-african Aubrey Pieterse. Din România, Denisa a fost singura finalistă. Concursul Miss and Mister Planet are aceeaşi anvergură, afirmă ea, la egalitate cu celelalte patru concursuri mari: Miss Globe, Miss Univers, Miss World şi Miss Earth – arată Agerpres.

Premiul Denisei constă într-o sumă de bani, invitaţii gratuite pentru participarea la următoarele trei concursuri internaţionale, chiar în juriu, şi numeroase cadouri de la designeri. Coroniţa câştigătoarei titlului Miss Planet este din argint placat cu aur.

Denisa Hodişan este deţinătoarea a numeroase premii internaţionale de frumuseţe, atât ea personal, cât şi copiii pe care îi învaţă cu pasiune această artă. Recent a mai câştigat, la Belgrad, titlul Miss Balkana 2017, la cea de a 30-a ediţie a acestui concurs – relatează sursa citată.