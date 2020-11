O sătmăreancă care a avut COVID-19 mulţumeşte medicilor din Bixad

Marţi am fost contactaţi telefonic la redacţie de o sătmăreancă care în urmă cu mai bine de o săptămână s-a vindecat de CORONAVIRUS.

În vârstă de 59 de ani, Livia Ţ. a dorit să mulţumească personalului medical de la Spitalul de Pneumoftiziologie din Bixad.

“Eu şi sora mea am fost infectate cu CORONAVIRUS şi am fost tratate la spitalul din Bixad. Am luat virusul de la o altă soră care din păcate, suferind şi de o altă boală grea, a decedat la spitalul din Carei la vârsta de 62 de ani.

Vreau să mulţumesc tuturor medicilor de la Bixad pentru că s-au comportat exemplar cu noi. Sunt adevăraţi îngeri păzitori! Nu am mai văzut aşa medici care să pună suflet şi să se intereseze de noi de mai multe ori într-o zi. Am primit chiar şi telefoane de la unii medici doar să ne întrebe cum ne simţim. Prin intermediul dumneavoastră vreau să le mulţumesc pentru tot. Chiar dacă sper să nu mai fie cazul, pe viitor mi-aş dori să am parte doar de astfel de cadre medicale”, ne-a spus sătmăreanca.