O rectificare necesară: Containerele de gunoi din piaţa Dr. Vasile Lucaciu sunt acolo din anul 2012

Presa, dacă se ia după declaraţiile politicienilor greşeşte. Pe de altă parte, nu este deontologic ca presa să pună la îndoială declaraţiilor oamenilor politici.

Astfel în ziarul de vineri, pe pagina 6 a apărut un material cu titlul “Iulian Câcău (PNL): Piața Vasile Lucaciu se transformă într-o adevărată groapă de gunoi”. Explicaţia de sub imagine suna în felul următor: „Tomberoanele au fost amplasate anul trecut pe platoul din faţa Muzeului Judeţean”.

Deotologia profesională ne-ar fi obligat să-l întrebăm pe domnul primar Kereskenyi Gabor de ce sunt acolo tomberoanele de gunoi. Nu am făcut acest lucru. Dar lucrurile s-au clarificat: din partea Primăriei am fost anunţaţi că respectivele containere de gunoi sunt acolo din anul 2012. Aşadar, fac parte din peisaj.

Cine a fost primar în anul 2012? Dr. Dorel Coica. Prin urmare, dacă respectăm deontologia profesională, puteam merge la arhive şi după vreo câteva zile de cercetări minuţioase am fi aflat adevăratul vinovat: fostul primar Dorel Coica.

Acum trecem la a doua fază de cercetări: Dacă nu este în regulă să se afle acolo cele trei containere frumos colorate, două în galben, unul în albastru, se pune întrebarea de ce într-un oraş în mişcare nu s-au mutat respectivele containere, întâmplător chiar în culorile curajoasei, vitezei, Ucraina?

Dar să ajungem şi la articolul cu pricina din pagina 6 al ziarului de vineri, 24 februarie. Adică exact din ziua când se împlinea un an de la izbucnirea războiului Rusia-Ucraina.

Normal ar fi fost ca domnul Iulian Câcău, fost lider AUR organizaţia Satu Mare, trecut la PNL, să ceară lămuriri din partea Primăriei pentru a-şi putea exprima un punct de vedere? Asta trebuie să lămurească partidele între ele. Presa nu este decât o platformă folosită de cei care apelează la serviciile ei.

În concluzie: aşteptăm punctul de vedere al domnului doctor Coica, precum şi al Primăriei care va explica sătmărenilor de ce nu se pot muta containerele acelea de gunoi de lângă monumentul Lupoaica.

Dar apropo de zona respectivă: de ce nu este folosit platoul ca loc de parcare şi doar când au loc acolo spectacole, cam o dată pe an, să fie interziză parcarea?

Aşteptăm punctele de vedere ale combatanţilor: domnul Câcău Iulian contra fostul primar dl. dr. Dorel Coica şi actualul primar dl. Kereskenyi Gabor.