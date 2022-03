O profesoară a câştigat la CEDO procesul pentru neregulile la o olimpiadă

România fost condamnată la CEDO la plata sumei de 9.000 de euro pentru daune morale la sesizarea profesoarei de geografie Cristina Rusu. În 2012, ea a fost condamnată de instanţele din România după ce a sesizat nereguli grave în privinţa organizării fazei judeţene a Olimpiadei de Geografie.

În martie 2012, profesoara Cristina Rusu susţinea, într-un articol publicat de Timp Online că a fost ”bătaie de joc la Olimpiada Judeţeană de Geografie”, unde au fost date elevilor exact aceleaşi subiecte ca şi celor din Bacău, potrivit timponline.ro.

După un proces ce a durat aproape zece ani, CEDO (Curtea Europeană a Drepturilor Omului de la Strasbourg), i-a dat dreptate profesoarei din Bistriţa.

Cristina Rusu, profesor de geografie al Colegiului Tehnic „Infoel”, Bistriţa, acuza la acel moment organizatorii Olimpiadei Judeţene de Geografie, de faptul că subiectele oferite candidaţilor de clasa a XII-a, la faza judeţeană, au fost identice cu cele din Bacău, fapt care încălca regulamentul concursului. La rându-i, Doina Petrean, inspectoarea de geografie de atunci a ISJ BN, declara că acest lucru a fost „o simplă coincidenţă”. Prin urmare, fosta inspectoare Doina Petrean a dat-o în judecată pe Cristina Rusu şi i-a solicitat daune morale, motivând că s-a simţit calomniată în presă pentru că profesoara trimisese două scrisori la publicaţii de presă locale, potrivit bistriteanul.ro.

”După 10 ani de la momentul în care am fost acţionată în judecată în România şi după 8 ani de la sesizare, CEDO a declarat admisibilă cererea mea (nr 68373/14, Rusu v România), hotărând că a existat o încălcare a articolului 10 din Convenţie şi condamnând România la plata a 9.000 de euro, dintre care 7.500 euro cu titlu de daune morale”, declară profesoara potrivit sursei timponline.ro.

”Pentru a acţiona statul român la CEDO, m-am documentat temeinic timp de câteva luni, am redactat cererea introductivă şi am aşteptat doi ani până când aceasta a trecut de procedura preliminară. Ulterior, am fost ajutată de doamna Maria Cristina Moldovan, avocat în Baroul Bistriţa-Năsăud şi de colega mea Adina Moldovan-Beian, profesor de limbi străine, interpret şi traducător autorizat de Ministerul Justiţiei, cărora le mulţumesc (…). Închei, mulţumind Curţii Europene a Drepturilor Omului, instituţia în care am crezut mereu şi care nu m-a dezamăgit”, a transmis Cristina Rusu.