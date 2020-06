O pensionară îşi exprimă durerea că nu găseşte medic specialist

Starea de exasperare a unor pacienţi cronici este mare în această perioadă, întrucât cu greu ajung să fie programaţi la medicul specialist. De pildă, disperarea unei pensionare din Satu Mare, H. V., este mare, aceasta dorind să-şi exprime în cotidianul nostru revolta pentru faptul că nu beneficiază de serviciile de sănătate pe care le merită.

„Am încercat să apelez la medicul reumatolog C.N. – ne-a relatat ea – mai întâi la cabinetul particular, unde mi s-a spus că din cauza pandemiei nu consultă până în data de 15, sau cam o lună de zile. La Policlinică săptămâna aceasta nu era de găsit. Disperarea mea s-a amplificat dat fiind că nici un cabinet medical particular de reumatologie nu este deschis în oraş. Într-una din zile am fugit prin oraş să găsesc un medic pentru soţul meu căruia i s-a umflat mâna dreaptă şi piciorul stâng. Doar telefonic mi s-a spus că îl poate consulta, fir-ar dracului de telefonie! Tratamentul precedent dat prin telefon nu a avut nici un folos.

Culmea a fost că la unul din hypermarket-uri mi-a fost luată temperatura, moment în care sunt sigură că tensiunea îmi crescuse, dar nu găsim un cabinet medical unde să ne acorde serviciile necesare. În tot acest timp, crâşmele sunt deschise, dar în alte locuri „revolverul” acela pentru temperatură ni-l pune la tâmplă. Nu le este ruşine?

Nu găseşti un cabinet medical nici măcar pe banii tăi! Practic societatea aceasta te îmbolnăveşte. Să le fie ruşine celor din sistemul de sănătate. Am plătit atâţia ani de zile pentru sănătate, şi îşi bat joc de oameni. Oare cât timp va mai dura această stare umilitoare?!”