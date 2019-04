O pensionară din Solidarităţii nu îşi primeşte de câteva luni factura de gaz

Maria Moiş, o cititoare a cotidianului Informaţia Zilei, ne-a contactat zilele trecute la redacţie pentru a face următoarea sesizare:



“Sunt pensionară, am 72 de ani, şi locuiesc în cartierul Solidarităţii din municipiul Satu Mare. Sunt foarte necăjită că din noiembrie încoace sunt pusă pe drumuri ca să îmi plătesc factura la gaz din cauză că nu mai primesc acasă această factură. Şi ca să nu rămân fără gaz, merg din Solidarităţii, de pe strada Călinescu, în celălalt capăt al oraşului să îmi iau factura. Nu este ceva normal şi consider că pentru cele consumate trebuie doar să mă achit de datorii, nu şi să am drumuri suplimentare de făcut, mai ales la vârsta mea”.