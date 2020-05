O normalitate bolnavă

După cum se prezintă lucrurile pe scena politică s-ar părea că am revenit la normal. Certuri, acuzații, jigniri, confruntări pe nimicuri. Nu așa era și înainte? Iată că nu se justifică ideea că lumea după pandemie nu va mai fi la fel ca înainte. Numai pe modul în care se pune masca s-au adunat deja o grămadă de știri. Un reprezentant PNL a cerut să fie amendați Victor Ponta și Marcel Ciolacu pentru că au vorbit de la tribuna parlamentului fără mască.

La schimb, PSD i-a atras atenția premierului că masca nu se poartă sub nas.

Culmea este că și unii și alții au dreptate. Merită să li se acorde atenție acestor copilării?

Nu-l mai punem la socoteală pe europarlamentarul Cristian Terheș care îi dă în judecată pe președintele Klaus Iohannis, pe premierul Ludovic Orban și pe ministrul de interne Marcel Vela pentru că interdicția de a părăsi locuința în timpul stării de urgență este similară arestării la domiciliu. Fiecare politician caută câte o șmecherie pentru a fi băgat în seamă.

Dacă ar fi să alegem din multitudinea de declarații, comunicate, intervenții etc. lucrurile care contează cu adevărat am aduna o grămăjoară extrem de mică de date certe.

Lumea politică, dar mai ales administrațiile locale, s-au acomodat situației și au găsit formule de comunicare prin care transmit numai informațiile care le convin. Sunt aduse la cunoștința cetățenilor numai informații cu caracter electoral, propagandistic. Cui folosesc acestea? În niciun caz cetățenilor, comunităților.

Președintele Iohannis nu încetează să-i înfiereze pe cei care transmit știri false. Evident, îi are în vedere pe liderii opoziției, cu o notă aparte pentru PSD.

Responsabilitatea căzând în exclusivitate asupra guvernului, opoziției îi cade ușor să lanseze tot soiul de petarde, fumigene, cu un efect mai mult sau mai puțin nociv. De pildă în cazul aglomerațiilor din punctele de trecere a frontierei opoziția are dreptate. În ceea ce privește măsurile pentru protejarea populației din interiorul țării nu are dreptate. Guvernul chiar s-a străduit și a reușit să țină sub control răspândirea coronavirusului. Dacă și autoriățile locale erau ceva mai conștiincioase lucrurile ar fi stat și mai bine.

Din ultimele date rezultă că pe parcursul lunii iunie măsurile de relaxare se vor extinde mergând până la posibilitatea unor întâlniri publice de 100 – 400 de persoane.

Ce înseamnă acest lucru? Că se poate stabili o dată a alegerilor locale undeva prin luna septembrie. Așadar, ne putem considera în precampanie electorală. Cum influențează apropierea alegerilor situația de pe scena politică? Mai puțin în bine, mai mult în rău.

Dar să le luăm pe rând. Cu cât se apropie mai mult data unor alegeri, cu atât mai mult guvernul în funcțiune se va strădui să implementeze măsuri de sprijinire a firmelor.

BNR, de exemplu, în urma întâlnirii cu președintele și guvernul, a și anunțat că pompează bani pe piață pentru stabilitatea leului în fața euro.

La rândul lor, băncile se vor vedea obligate să ofere împrumuturile garantate de stat pentru investiții și capital de lucru. Primarii în funcție intră, desigur, în campanie pentru obținerea unui nou mandat. Drept consecință se străduiesc să administreze mai bine localitățile, sunt mai atenți la problemele cetățenilor.

Cum influențează în rău apropierea alegerilor starea națiunii? Prin tensiunile create, prin certurile și lipsa de colaborare dintre forțele politice.

Oricât de mult ne autosugestionăm că ne apropiem de normalitate, în realitate am început să trăim, și să ne obișnuim, cu o normalitate bolnavă. Lucrurile se schimbă de la o zi la alta. Și, din păcate, nu întotdeauna în bine.