O gaură de canal fără capac, pericol public în faţa Gării Satu Mare

„Odinioară – spunea L.M., cititor al ziarului nostru – Gara CFR din Satu Mare chiar era poarta de intrare în oraşul reşedinţă de judeţ. De la reducerea numărului călătorilor cu trenurile numărul curselor s-a redus, ceea ce probabil a făcut ca unele autorităţi să treacă tot mai rar prin gară, ignorând unele aspecte care nu fac cinste nimănui. De ani de zile, în faţa intrării principale în Gara Satu Mare este o gură de canal ce prezintă pericol pentru şoferi, dar şi pentru pietonii grăbiţi.”

Am fost și noi la gară și ne-am uitat de curiozitate în acel canal în parte plin cu o serie de gunoaie, dar am observat că acolo sunt şi ceva cabluri. Prezenţa lor ne-a făcut să presupunem că nu este vorba despre un cămin în care se întâlnesc conducte de la apă sau de la canalizare. Privind cu mai multă atenţie am observat că nici măcar capacul din metal nu lipseşte, este căzut în cămin. Marea problemă pentru indolenţi pare să fie faptul că rama de susţinere a capacului fie este deteriorată, fie s-a cam lărgit şi cade capacul, cu ramă cu tot. Aspectul merită luat în seamă, indiferent cui ar aparţine căminul respectiv. Dacă o vreme în groapa respectivă, să-i spun aşa, era pusă o creangă cu rolul de semnalizator, iată că acum nici măcar creanga nu mai este.

Avem convingerea că măcar poliţia ar trebui să intervină, să identifice vinovaţii de această stare şi să-i şi amendeze, după care să-i oblige să elimine acest pericol din carosabil.