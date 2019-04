O firmă din China va construi autostrada Ploieşti – Braşov

Ministrul Transporturilor, Răzvan Cuc, a confirmat, miercuri seara, că autostrada Ploieşti – Braşov va fi construită de un consorţiu din China, printr-un parteneriat public – privat (PPP), iar contractul urmează să fie semnat în aproximativ o lună şi jumătate.

“Aşa am auzit şi eu… O companie din China în asociere cu altă companie”, a afirmat Răzvan Cuc, miercuri seara, într-o emisiune la Digi 24, întrebat dacă autostrada Ploieşti – Braşov va fi construită de o companie din China. Când i s-a spus că firmele din China lucrează cu muncitori din China, ministrul Transporturilor a reamintit că “noi avem o problemă pe piaţa forţei de muncă foarte mare, la constructori” şi că a mai rămas un singur constructor român.

“Aceasta este o discuţie avansată. Nu ştiu ce s-a discutat cu acea firmă. Haideţi să vedem ce se întâmplă. Discuţia aceasta trebuie să o aveţi cu domnul Ghizdeanu. Încă o dată, nu eu am discutat cu firma din China. Haideţi să nu ne pripim să tragem concluzii. Haideţi să vedem ce se întâmplă. Am răbdare şi aştept. Am răbdare să văd ce se va întâmpla, să vorbesc cu domnul Ghizdeanu să îmi spună şi mie care este negocierea care va avea loc între semnatarul contracului şi firma care va executa lucrarea”, a completat Cuc, când i s-a spus că firmele de construcţii din China lucrează cu muncitori din China şi materiale de construcţie din China.

PPP-urile sunt gestionate de Comisia Naţională de Strategie şi Prognoză (CNSP), iar Ion Ghizdeanu este preşedintele instituţiei. “Este o variantă mai rapidă şi avem foarte multe firme care sunt interesate”, a adăugat Cuc, referindu-se la PPP-uri versus fonduri europene. “Această modalitate de a lansa PPP-urile este mult mai rapidă, pentru că este o perioadă de precalificare în care vin firmele care sunt interesate să intre. Deblocăm toată partea de licitaţii care vedem că generează contestaţii, fie nu se prezintă anumite firme la depunerea de oferte”.

Oficialul de la Transporturi a mai confirmat că peste aproximativ şase săptămâni va fi semnat contractul de proiectare şi execuţie. Premierul Viorica Dăncilă a anunţat, miercuri, 3 aprilie, că, în scurt timp, Guvernul va începe negocierea clauzelor contractului.