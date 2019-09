O expoziţie de fotografie semnată de Virginia Lupu, expusă într-o fostă închisoare pentru vrăjitoare din Belgia

Expoziţia de fotografie „Vrăjitoarea fără eşec”, în care artista Virginia Lupu explorează dintr-o perspectivă feministă practica magiei în comunitatea romă, va fi găzduită în cadrul Festivalului de Arte Europalia, în perioada 28 septembrie – 1 decembrie, de Turnul primăriei vechi din Aalst, fostă închisoare pentru vrăjitoare, din centrul istoric al oraşului belgian.

Evenimentul face parte din amplul proiect „ALIAS“, organizat de centrul internaţional de artă contemporană Netwerk Aalst ca un grupaj de comentarii vizuale pe tema relaţiei dintre oraş şi locuitorii acestuia, şi care reuneşte expoziţii realizate de nouă artişti emergenţi sau consacraţi la nivel internaţional: Lucile Desamory (Germania), Omar Chowdry (Austria/Bangladeş), Wendy Morris (Africa de Sud/Belgia), Ria Pacqué (Belgia), Bianca Baldi (Africa de Sud/Belgia), Tai Shani (Marea Britanie), Daniella Ortiz (Peru), Ieve Epnere (Letonia) şi Virginia Lupu (România).

Proiectul Virginiei Lupu explorează dintr-o perspectivă feministă practica magiei în comunitatea romă.

„Vrăjitoarea fără eşec“ ia forma unei instalaţii cuprinzând o serie de lightbox-uri (casete luminoase) precum şi o lucrare video.

Lucrările Virginiei Lupu sunt rezultatul unei colaborări cu o practicantă a magiei care a transmis tradiţia fiicelor sale.

„În contrast cu reprezentările stereotipice în media şi în discursul public, care denotă frică şi stigmatizare, lucrările Virginiei Lupu poziţionează practica magiei ca un instrument de putere pentru femei“, spune Anca Rujoiu, curatorul expoziţiei. Spaţiul în care va fi prezentat proiectul Virginiei Lupu este Schepenhuis/Belfort van Aalst, care figurează pe lista patrimoniului mondial UNESCO, din 1999, şi care a fost în trecut folosit ca închisoare pentru vrăjitoare.

Virginia Lupu este o artistă fotograf care trăieşte şi lucrează la Timişoara. S-a născut la Bucureşti în 1990 şi a absolvit secţia Foto-Video a UNArte. Ea caută să-şi prezinte personajele aşa cum există şi coexistă în societate, fără a le altera reprezentarea pentru a corespunde unor norme, aşteptări sau stereotipuri sociale. Această practică este vizibilă cu precădere în proiectul său dedicat vrăjitoarelor rome. Expoziţii recente: „Tin Tin Tin“, Spatiul 2/2, 2018; „Tossing and Turning, Crushing and Teasing, Breaking and Shaping“, galeria Suprainfinit, 2016; „Normalitate, ce cuvânt brutal!“ împreuna cu artistul Paul Dunca, MNAC, 2016.

Anca Rujoiu este curatoare şi editoare; locuieşte şi lucrează în Singapore şi Timişoara. Împreună cu Maria Lind este curatoare a ediţiei 2019 a Bienalei Art Encounters. A facut parte din echipa fondatoare a Centrului pentru Artă Contemporană din Singapore al Universităţii Tehnice Nanyang şi a contribuit la realizarea a numeroase expoziţii, publicaţii şi programe ale Centrului. A predat la Lasalle College of the Arts din Singapore. Este coeditoare a numeroase cărţi. Între 2012-2013, a fost coordonatoarea unei serii de prelegeri la Royal College of Art din Londra. A fost co-curator al proiectului Collective Fictions (2013), dedicat tinerilor curatori, la Palais de Tokyo. În prezent, este doctorandă a Universităţii Monash din Melbourne.

„ALIAS“ este un proiect de artă contemporană organizat de centrul internaţional de artă contemporană Netwerk Aalst, constituit într-un comentariu vizual pe tema relaţiei dintre oraş şi locuitorii acestuia. Directorul artistic al proiectului este Pieternel Vermoortel.

Netwerk Aalst este un centru de artă contemporană şi cinema independent, situat în centrul oraşului Aalst. Instituţia este cunoscută pentru programul divers, ce include expoziţii, spectacole, ateliere şi discuţii. Programul Netwerk Aalst este dezvoltat în stânsă legătură cu istoria şi prezentul oraşului Aalst şi este croit în primul rând pentru locuitorii acestuia. Aalst este un oraş cu aprox. 85.000 de locuitori, situat la vest de Bruxelles, atestat documentar din sec. IX.

Festivalul Europalia este considerat manifestarea culturală de cea mai mare amploare din Belgia, fiind organizat sub patronajul Familiei Regale a Belgiei, o dată la doi ani, în Belgia şi în ţări învecinate – Franţa, Olanda, Luxemburg şi Germania sau Marea Britanie. Institutul Cultural Român este coordonatorul participării României la cea de-a 27 a ediţie a Festivalului Europalia, proiect de anvergură desfăşurat în perioada octombrie 2019 – februarie 2020 şi implementat în colaborare cu Ministerul Afacerilor Externe, Ministerul Culturii şi Identităţii Naţionale şi Secretariatul General al Guvernului, alături de Europalia International, organizatorul manifestării. Cea de-a 27-a ediţie a Festivalului este dedicată României, ţara invitată de onoare.