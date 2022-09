O eventuală alianţă USR-AUR poate deveni o alternativă de guvernare?

Manifestaţiile publice, serbările, sărbătorile păstoreşti, toate locurile aglomerate, le oferă politicienilor un câmp larg şi facil de a se apropia de electorat.

Comemorarea lui Avram Iancu de la Ţebea ne dă o idee despre cum se vor desfăşura cele patru campanii electorale de peste doi. Adică pe tot parcursul campaniilor electorale vor avea loc proteste, strigăte, huiduieli la adresa guvernului, urmate de confruntări dure între manifestanţii AUR şi forţele de ordine.

Dacă vijelioasa Diana :oşoacă a ieşit din prim-planul protestelor odată cu ridicarea restricţiilor, George Simion îşi joacă în continuare rolul de haiduc politic, imitându-l deocamdată pe Corneliu Zelea Codreanu, fostul căpitan al Mişcării Legionare, doar prin îmbrăcămitea populară şi eventual prin tunsoare.

Că AUR va adopta şi programul Legiunii este discutabil. În primul rând în mişcarea lui Simion nu se implică intelectualii. El însuşi nu are anvergura intelectuală a fostului Căpitan.

AUR nu se prezintă ca un partid de extremă-dreaptă şi nici nu are nici pretenţia de a reprezenta o mişcare pur românească. AUR nu are tentă mistico-religioasă, se fereşte să se afişeze ca o formaţiune anti-comunistă, anti-semită, anti-capitalistă sau anti-maghiară în stilul Partidului România Mare.

Înafară de gălăgie, de huiduieli şi de o purtare copilărească în parlament, partidul care a şocat la alegerile parlamentare trecute prin procentul mare obţinut, de 10%, nu are o ideologie. „Jos guvernul”, „Jos masca” şi „Hoţii! Hoţii!” nu denotă decât o stare de nemulţumire, dar care încet-încet se extinde şi promite să devină populară.

Pe măsură ce criza se va accentua, afectând oameni şi agenţi economici, sărăcind populaţia şi falimentând firmele, în lipsa unei alternative la cele două partide mari, lumea se va îndrepta spre AUR.

Dacă USR, în cădere şi pierdere de popularitate, în disperare de cauză, se va alinia AUR-ului, împreună pot arăta că sunt o reală alternativă la PSD şi PNL.

Indiferent de natura celor două partide de opoziţie, adevărul este că guvernul de coaliţie nu găseşte soluţii la criza energetică, la sumedenia de probleme apărute după pandemie şi izbucnirea războiului din Ucraina.

Iarna va lovi crunt coaliţia de guvernare care lasă impresia că se preocupă doar de anumite categorii sociale, de salariaţii de la stat şi de pensionari. Dacă salariaţilor din sistemul public guvernul le creşte salariile cu 15% normal ar fi ca şi angajaţilor din sectorul privat să primească în mână bani în plus reducând dările la stat de la 48% la cel mult 38- 40%. Dintr-o firmă ar ieşi aceeaşi sumă, iar diferenţa ar merge la angajaţi.

În ceea ce priveşte mult discutata majorare a pensiilor, PSD şi PNL nu ţin seama de diferenţele uriaşe dintre pensiionarii de rând şi pensionarii de lux.

Din moment ce poliţiştii, militarii şi anumiţi angajaţi din sistemul juridic ies la pensie la vârste fragede, România pare un stat militarizat.

Prin tot ce fac, în ciuda promisiunilor, nici PSD şi nici PNL nu pot fi garanţii unui viitor mai bun. Dacă împreună nu pot oferi soluţii, dacă nici unindu-şi forţele nu pot guverna mai bine de ce să fie votate la alegerile de peste doi ani?

De teama că dacă George Simion intră în turul doi îl poate învinge pe candidatul PNL sau PSD se vorbeşte despre posibilitatea ca la alegerile prezidenţiale din 2024 PNL şi PSD să aibă un candidat comun. Aici există un pic de adevăr.

:ansele celor două partide, PSD şi PNL, de a se menţine la guvernare până la sfârşitul mandatului depind de cât de mari vor fi preţurile la încălzire iarna care vine.

Cât despre rezultatele la alegerile din 2024, dacă USR, AUR şi alte partide mici intră într-o alianţă, competiţia rămâne deschisă.