O echipă internaţională de cercetători a creat, întâmplător, o enzimă mutantă care distruge plasticul

O echipă internaţională de cercetători a creat, întâmplător, o enzimă mutantă care distruge plasticul, iar această descoperire ar putea rezolva criza globală a poluării cu plastic, relatează The Guardian.

Oamenii de ştiinţă americani şi britanici au continuat cercetarea primei bacterii care a evoluat natural în a distruge plasticul, descoperită în 2016.

În urma testelor, profesorul John McGeehan de la Universitatea Portsmouth din Marea Britanie, care a condus cercetările, a declarat: „Ceea ce a rezultat este că am îmbunătăţit enzima (produsă de aceasta, n.r.), ceea ce a fost un şoc. Este minunat şi e o adevărată descoperire”.

Enzima mutantă are nevoie de câteva zile pentru a începe să distrugă plasticul, însă cercetătorii speră să poată accelera acest proces şi să devină unul viabil la scară mare.

„Sperăm să folosim enzima pentru a transforma plasticul în componentele originale, astfel să îl putem recicla în plastic. Asta înseamnă că nu va mai trebui să forăm pentru mai mult petrol şi, ceea ce este important, va reduce cantitatea de plastic din mediul înconjurător”.

Aproximativ 1 milion de PET-uri sunt vândute în fiecare minut pe glob şi doar 14% dintre acestea sunt reciclate. Cele mai multe ajung în apele oceanelor, distrigând mediul acvatic.

Prin reciclare, PET-urile nu pot deveni decât fibre opace pentru haine sau covoare. Noua enzimă indică faptul că plasticul va putea fi reciclat în plastic „curat”, ceea ce ar reduce nevoia de producere a unor produse din acest material.

O posibilitate de a o îmbunătăţi este de a muta enzima mutantă într-o „bacterie extremofilă” care poate supravieţui temperaturilor de peste 70 de grade Celsius, punctul de topire al PET-urilor.

Noul studiu a fost publicat în Proceedings of the National Academy of Sciences.