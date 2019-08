O echipă de fotbal de judeţ a anunţat pe facebook că nu se prezintă la meci

Un anunţ mai puţin obişnuit vine din Liga 4 de fotbal din judeţul Dolj. O echipă a ales facebook-ul pentru a-şi informa suporterii că nu se prezintă la meci şi că-şi asumă înfrângerea la ”masa verde”.

Tineretul Poiana Mare urma să joace pe terenul celor de la CS Carcea. Dar oficialii şi jucătorii de la Poiana Mare au ales însă să meargă la nunta colegului lor, Ionuţ Deliu. Nu s-a putut ajunge la o înţelegere pentru amânarea jocului respectiv, iar CS Carcea va câştiga cu 3-0.

Iată anunţul echipei Tineretul Poiana Mare:

”Astăzi este o zi importantă pentru colegul şi prietenul nostru DELIU IONUŢ şi aleasa inimii Diana, aceştia au ales sa semneze contractul vieţii şi sa se căsătorească!

CASA DE PIATRA!💍

Din acest motiv echipa noastră nu poate sa ajungă la meciul de la Carcea deoarece toţi jucatori sunt alături de colegul nostru,am cerut sa jucam acest meci in orice alta zi dar nu azi, am fost refuzaţi şi am refuzat şi noi sa jucam azi dacă nimeni nu ne înţelege.

CS Carcea-Poiana Mare 3-0”