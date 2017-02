O doamnă misterioasă însoţită de un câine apără sediul PSD de furia protestatarilor în fiecare seară

Luni seara, 6 februarie, protestatarii care au mărşăluit prin centrul oraşului Satu Mare, au avut surpriza ca la sediul PSD să fie primiţi de o doamnă însoţită de un câine rasa dog german. A fost singura care a avut curajul să înfrunte mulţimea de oameni care scanda „Uniţi, salvăm toată România”, „DNA să vină să vă ia”, „Vrem Justiţie, nu corupţie”, „PSD, Demisia”.

Deşi nu vrea să dea interviuri la televiziune, am aflat că o cheamă Crina Coşa, nu este membru PSD şi ca va ieşi în fiecare seară în care vor fi proteste.

Adelin Ghiarfaş, fost candidat din partea PNŢCD la Primăria Satu Mare, a postat pe Fb. următorul comentariu:

„Felicitari Crina Cosa!

Cu toate ca avem opinii diametral opuse, nu pot sa nu apreciez curajul si determinarea in sustinerea convingerilor tale, nu toti suntem la fel, nu toti gandim la fel!

Si da, si eu sunt de parere ca votul trebuie respectat, puterea democratiei e in vot, dar de asemenea consider o obligatie cetateneasca sa sanctionez si sa reactionez atunci cand are loc un abuz! Cu toate ca nu impartasim aceleasi convingeri…

RESPECT!”