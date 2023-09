Nuntă la Hollywood: Chris Evans s-a căsătorit

Starul The Avengers, Chris Evans, s-ar fi căsătorit cu actriţa portugheză Alba Baptista într-o ceremonie intimă în faţa familiei şi ai celor mai apropiaţi prieteni.

Cei doi s-ar fi căsătorit în weekend, acompaniaţi de alte staruri Marvel, printre care Robert Downey Jr, Chris Hemsworth şi Jeremy Renner, despre care se spune că ar fi fost prezenţi, relatează Mirror.

Ceremonia a avut loc la casa perechii din Boston, iar oaspeţii au primit instrucţiuni stricte în ziua nunţii. Cei prezenţi ar fi semnat contracte de confidenţialitate şi le-au fost confiscate telefoanele la sosire.

Perechea a oficializat relaţia lor pentru prima dată în ianuarie, deşi cei doi ar fi împreună de „peste un an”. Într-un videoclip care confirmă relaţia lor, Chris, în vârstă de 42 de ani, i-a arătat pe el şi pe actriţa portugheză încercând să se sperie reciproc.

În afară de postările de pe reţelele sociale, cuplul şi-a ţinut relaţia departe de ochii publicului în general. Actorul a fost cel care a împărtăşit o parte din momente cu fanii săi, înainte să îşi închidă contul de Instagram, când cei doi se aflau la schi sau vizionau aurora boreală împreună.

Alba este cel mai bine cunoscută pentru rolul ei din Mrs. Harris Goes to Paris şi a fost numită Top 10 Breakout Stars din 2020 de la IMDb.

Starul The Avengers a mai avut relaţii în trecut cu actriţe precum Jenny Slate, Minka Kelly şi Jessica Biel. Anul trecut, People a declarat că Chris este „cel mai sexy bărbat din lume” şi a câştigat premiul pentru 2022.