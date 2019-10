Numărul studenților care încep facultatea a ajuns cel mai mic din ultimii 20 de ani

Anul universitar începe în fiecare an la 1 octombrie, dar, cu toate acestea, multe universităţi din România şi-au deschis porţile încă de luni, 30 septembrie.

În acest an, 406 facultăţi de stat și 148 particulare încep anul universitar 2019-2020. Cele 554 de instituţii de învăţământ se află atât în oraşele cu importante centre universitare, precum Bucureşti, Cluj-Napoca, Iaşi sau Timişoara, cât şi în oraşe mai mici.

Vorbim în total de 36 de judeţe la nivel naţional în care absolvenţii de liceu îşi pot continua studiile. Nu există instituții de învățământ superior în județele Botoșani, Giurgiu, Ialomița, Tulcea și Vaslui. Cei mai mulți studenți sunt în zona Capitalei, pe locul al doilea fiind Regiunea Nord-vest cu Cluj-Napoca cel mai important centru universitar, iar pe trei Regiunea Nord-Est, cu Iași.

Prima vacanţă a studenţilor potrivit calendarului anunţat de minister va fi în perioada 21 decembrie 2019 – 5 ianuarie 2020, iar prima sesiune de examene, cea de la finalul semestrului I, începe pe 19 ianuarie. Din 10 februarie, timp de o săptămână va fi vacanţă. Semestrul II se va desfăşura în perioada 17 februarie – 28 iunie 2020.

Studenţi mai puţini cu fiecare an

Numărul studenţilor români care sunt la facultate în ciclul universitar de studii pentru licență scade de la an la an. Baza de date a Institutului Național de Statistică (INS) arată că în acest an la 377.370 de persoane sunt înscrise la facultate, nivel licență, aceasta fiind cea mai mică cifră din 1998 până acum. Din 2010, numărul studenţilor s-a înjumătăţit. În total, la facultate în România, în ciclul de licență al anului școlar 2018-2019 erau circa 402.696 de stundeți, din care 25.326 erau studenți străini.

Datele actualizate pentru anulșcolar 2019-2020 vor fi comunicate de INS și de Ministerul Educației abia la finalul acestuia. La nivelul învățământului superior, atât pentru cursurile de master, cât și pentru docorat și postdoctorat erau înscrise, potrivit INS, 533.749 de persoane.

De ce nu avem studenţi?

Migrația a contribuit cel mai mult la declinul populației de studenți. Potrivit unui studiu recent făcut de OECD la comanda Ministerului român de Externe, cei mai mulți emigranți români au locuri de muncă necalificate, iar jumătate dintre românii cu studii universitare plecați în străinătate au locuri de muncă ce nu cer specializare.

Cei mai mulți români cu studii universitare se află în Canada (77% dintre românii aflaţi în această ţară) și Statele Unite (54%). La polul opus se află Italia (7% români cu studii superioare), Germania și Spania (ambele cu aproximativ 17%). Declinul demografic a fost analizat în Raportul privind starea învățământului superior 2018, făcut de Ministerul Educației. Potrivit documentului, în ultimii ani, „se constată tendințe demografice negative în ceea ce privește populația rezidentă de vârstă corespunzătoare învățământului superior, înregistrându-se scăderi la majoritatea grupelor de vârstă, cu prioritate la vârstele de 21, 22, 23 și 24 de ani”.

Concret, dacă în 2011 generațiile în de vârstă de 18-21 de ani erau de peste 220 de mii de persoane, în 2017 aceleași generații cuprindeau doar 205- 215 mii de persoane. La vârste mai mari – 22-24 de ani – față de 2011, în 2017 diferența este de 70- 80 de mii de persoane.