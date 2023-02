Numărul prosumatorilor din Romania racordaţi la reţeaua de distribuţie a ajuns la 40.171, la 1 ianuarie

Numărul de prosumatori deţinători ai unei capacităţi de producere a energiei electrice din surse regenerabile de 423 MW putere instalată totală, racordaţi la reţeaua de distribuţie era, la 1 ianuarie 2023, de 40.171, arată datele centralizate de Autoritatea Naţională de Reglementare în domeniul Energiei (ANRE). Reamintim faptul c[ prosumatori sunt acele persoane care produc energie din surse regenerabile, iar surplusul pe care îl obţin îl livrează în reţeaua naţională.

O analiză a evoluţiei numărului de prosumatori relevă o creştere de circa trei ori a acestor prosumatori, la sfârşitul anului 2022, comparativ cu începutul aceluiaşi an. ANRE a întocmit un ghid dedicat prosumatorilor

„Preocuparea constantă a ANRE de a încuraja producerea energiei electrice din surse regenerabile a condus la modificarea şi completarea unor ordine cu impact major în piaţă.

Pentru a oferi cât mai multe informaţii referitoare la procesul de racordare a locurilor de consum şi de producere aparţinând prosumatorilor, am întocmit un ghid dedicat acestei categorii de utilizatori şi am realizat scheme care descriu etapele procesului de racordare pentru toate situaţiile prevăzute în procedură, cu detalierea activităţilor alocate utilizatorului, operatorului de distribuţie şi operatorului economic atestat care proiectează şi execută instalaţia de racordare, precum şi cu menţionarea termenelor aferente fiecărei activităţi (…) Ca rezultat al actualizării legislaţiei secundare, am încurajat creşterea accentuată a numărului de prosumatori racordaţi la reţeaua de distribuţie, astfel că la data de 01.01.2023 sunt înregistraţi 40.171 prosumatori deţinători ai unei capacităţi de producere a energiei electrice din surse regenerabile de 423 MW putere instalată totală”, precizează sursa citată.

Se estimează că vor fi peste 100.000 de noi prosumatori în 2023

Estimările ANRE pentru anul 2023 arată că vor fi peste 100.000 de prosumatori noi în România. „În contextul recentelor modificări aduse cadrului de reglementare pentru accelerarea conectării la reţea a prosumatorilor, dar şi ca urmare a programelor de susţinere guvernamentale privind promovarea producerii de energie electrică din surse regenerabile de către prosumatori, pentru anul 2023 am prognozat un număr de peste 100.000 de noi prosumatori.

Încurajăm instituţiile care derulează programe de sprijin pentru producţia de energie electrică din surse regenerabile, implicit pentru prosumatori, să aibă în vedere scheme de sprijin şi pentru creşterea capacităţilor de stocare pentru a se asigura o flexibilitate mai mare în funcţionarea reţelelor de distribuţie şi o mai bună echilibrare a Sistemului Electroenergetic Naţional.

Având în vedere necesitatea creşterii producţiei de energie electrică din surse regenerabile şi evoluţia numărului de capacităţi de producere a energiei electrice instalate de către prosumatori, vom monitoriza îndeaproape procesul de racordare a prosumatorilor şi vom descuraja orice formă de încălcare a reglementărilor şi a legislaţiei în vigoare. Totodată, am luat măsuri privind eliminarea barierelor de acces la pieţe, inclusiv prin permiterea contractelor bilaterale şi crearea de instrumente de piaţă flexibile”, conform autorităţii de reglementare. Reprezentanţii ANRE amintesc faptul că materialele informative legate de procesul de racordare a locurilor de consum şi de producere a energiei aparţinând prosumatorilor sunt puse la dispoziţia tuturor celor interesaţi pe pagina oficială de internet a Autorităţii.