Nu răspunde nimeni la telefoanele de la Policlinica Veche

O sătmăreancă ne-a sunat ieri la redacţie cu o problemă legată de Policlinica Veche din municipiul reşedinţă de judeţ.

“Sunt extrem de supărată pentru că nu îmi răspunde nimeni la telefon la Policlinica Veche. Am trimitere la radiologie, însă pur şi simplu nu reuşesc să-mi fac programare. În dimineaţa de luni, 29 iunie, nimeni nu răspundea la numerele de telefon: 0261.770.046, 0261.748.600, 0261.74.86.35. Am încercat să intru în policlinică, dar de acolo am fost scoasă afară de portar deoarece mi-a spus că programările se fac telefonic. Cum se fac telefonic dacă nu răspunde nimeni? Ce să fac?”, ne transmite Angela Clipici.