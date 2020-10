Nu i-a fost livrat aragazul nici după 10 zile în Culciu Mare

O cititoare fidelă a cotidianului Informaţia Zilei ne-a contactat telefonic ieri pentru a se plânge de modul în care un magazin de electronice şi electrocasnice îşi tratează clienţii.

“Locuiesc în Culciu Mare, iar în 9 octombrie am achiziţionat un aragaz de la magazinul de electronice din cadrul supermarketului de pe strada Careiului, nr. 9, din Satu Mare. Pentru că nu pot să mi-l duc eu, am solicitat să-mi fie transportat acasă. Vreau să vă spun că nici după 10 zile nu a ajuns produsul. Nu este normal aşa ceva. Am tot luat legătura cu ei şi mi-au spus să vorbesc cu cei de la curier. Păi eu la magazin am plătit aragazul, de ce să vorbesc cu cei de la curier? Prin acest apel vreau doar să le prezint sătmărenilor cum îşi tratează magazinul respectiv clienţii. Voi suna şi la Protecţia Consumatorului”, ne-a declarat sătmăreanca.