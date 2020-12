Nu avem motive să fim trişti de Ziua Naţională

Ce freamăt! Ce frenezie! Ce spectacol ne-ar fi oferit politicienii de Ziua Naţională a României! Pandemia ne-a făcut să fim cu toţii foarte decenţi.

Nu defilări în faţa a zeci, sute de mii de cetăţeni curioşi să vadă cum defilează armata. Nu discursuri înflăcărate. Nu fasole cu cârnaţi oferite poporului de primării, de organizaţii patriotice, de patroni cu dare de mână. Nu dineuri oferite de autorităţi la care sunt invitaţi oameni pe sprânceană, crema societăţii din fiecare judeţ.

Pandemia ne-a luat şi plăcerea de a sărbători Ziua Naţională, după posibilităţi, după cum îi lasă inima pe cei care conduc o comună, un oraş, un judeţ, o ţară.

Pandemia s-a impus în faţa simbolismului. Frica de infectare a învins patriotismul. Oamenii au stat cuminţi în case. La urma urmei se poate sărbători în linişte. Păcat că Ziua Naţională nu s-a transformat, ca la americani, într-o zi a Recunoştinţei, într-o sărbătoare de familie.

Ne-am obişnuit să facem mult tam-tam. Ca şi cum ar fi meritul nostru, al celor care doar vorbim despre faptele celor care au făcut posibilă unirea celor trei provincii româneşti.

Până la urmă noi suntem doar beneficiarii acţiunilor unor oameni dispuşi să se sacrifice pentru o idee, oameni mai voluntari decât noi.

Comuniştii nu au ţinut seama de câteva lucruri simple, dar esenţiale. I-au aruncat în închisori pe cei care au făcut Unirea, dar Dumnezeu le-a dat o viaţă mai lungă.

Iuliu Maniu, desemnat preşedinte al Consiliului Dirigent la Alba Iulia, în decembrie 1918, a murit în închisoarea de la Sighet, după 1950. Aceeaşi soartă au avut-o zeci, sute, mii de participanţi şi artizani ai Unirii din 1918.

Mai poate face cineva dreptate? Pe cine să pedepseşti? Foştii călăi sunt oale şi ulcele.

Istoria şi-a continuat mersul înainte. Au apărut alte figuri, alţi eroi de o zi sau de un sezon, însă nu ne-a fost dat să avem alţi martiri. De o sută de ani nu s-au mai născut martiri. Doar oameni cu un anumit curaj, nu şi martiri.

Prima sărbătoare după căderea regimului comunist a avut loc la 1 decembrie 1990, deci acum 30 de ani. A rămas în memoria colectivă datorită unui gest făcut de primul ministru Petre Roman. Când la microfon a ajuns Corneliu Coposu, fostul consilier al lui Iuliu Maniu, sau şef de cabinet, Petre Roman a făcut semn să fie huiduit. Poporul s-a conformat.

Şi astfel prima zi de 1 Decembrie, proaspăt decretată zi naţională, a fost compromisă încă de la începutul vieţii democratice în noua Românie.

După 30 de ani un grup de manifestanţi au găsit de cuviinţă să protesteze în faţa instituţiei prezidenţiale. Se închide un cerc al istoriei? Nici vorbă. Este un simplu gest cu o oarecare încărcătură politico-electorală.

Grupuri disparate protestează împotriva restricţiilor impuse de guvern. Nu le place să poarte mască, nu sunt de acord cu închiderea şcolilor, a restaurantelor etc.

Să zicem că au dreptul să protesteze, dar care este scopul măreţ pentru care luptă? Este un fel de a spune că luptă. A sta într-o piaţă rezemat de un steag nu înseamnă a lupta pentru o idee.

Avem puţine ocazii să discutăm despre „ideea naţională”. Conceptul în sine a dispărut din preocupările noastre.

Când un prim ministru maghiar sau un preşedinte polonez ridică problema naţională în Parlamentul European, la Comisia Europeană sau la alte instituţii euro-atlantice sunt trecuţi la index.

A apărut şi un termen care defineşte atitudinea lor anti-europeană: iliberalism. Un fel de dictatură mascată, ornamentată cu un patriotism de faţadă.

Nu se pot aduce argumente indubitabile nici că un Viktor Orban ar institui o dictatură personală, nici că ar acţiona dintr-un autentic impuls patriotic.

România este, totuşi, o ţară aşezată într-o matcă perfect compatibilă cu politicile generale ale Uniunii Europene. Nu mergem împotriva curentului general.

Acest lucru ne conferă o anumită siguranţă. Europa nu ne va lăsa singuri în faţa problemelor cu care ne confruntăm, la fel ca alte ţări.

Nu am reuşit să dansăm de Ziua Naţională, nu am văzut armata defilând, nu am primit fasole cu cârnaţi şi vin fiert, dar avem siguranţa că vom înfrunta problemele create de pandemie în acelaşi pas de defilare cu restul ţărilor din UE.

Prin umare, nu am avut motive întemeiate să fim trişti de Ziua Naţională.