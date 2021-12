Novak Djokovici a fost desemnat cel mai bun sportiv al Europei

Este urmat de Robert Lewandowski şi Max Verstappen

Agenţia poloneză de presă “PAP” întocmeşte an de an un clasament a celor mai buni sportivi europeni. În urma sondajul din acest an, tenismenul Novak Djokovic a fost ales cel mai bun sportiv european al anului 2021. Djokovic, câştigător a trei titluri de Grand Slam în 2021, la Australian Open, Roland Garros, Wimbledon, plus finala la US Open, s-a impus cu un total de 172 de puncte. Este pentru a patra oară când Djokovic câştigă acst trofeu după ce a mai fost laureat în 2011, 2015 şi 2018.

Pe locul doi în această anchetă s-a clasat fotbalistul polonez Robert Lewandowski, atacantul echipei Bayern Munchen, cu 133 de puncte în timp ce pe locul 3 s-a poziţionat pilotul olandez Max Verstappen, campionul Formulei 1, cu 125 de puncte.

Învingătoarea de la US Open, Emma Răducanu (19 ani) nu a prins Top 10 clasându-se pe locul 11 cu un total de26 de puncte.

România a avut două laureate ale acestei anchete, pe gimnasta Nadia Comăneci în 1976 şi pe atleta Gabriela Szabo în 1999, transmite Agerpres.

Top 2021

1. Novak Djokovic (Serbia/tenis) 172 puncte

2. Robert Lewandowski (Polonia/fotbal) 133

3. Max Verstappen (Olanda/Formula 1) 125

4. Karsten Warholm (Norvegia/atletism) 112

5. Sifan Hassan (Olanda/atletism) 94

6. Tadej Pogacar (Slovenia/ciclism) 79

7. Giannis Antetokounmpo (Grecia/baschet) 55

8. Marcell Lamont Jacobs (Italia/atletism) 51

9. Armand Duplantis (Suedia/atletism) 29

10. Therese Johaug (Norvegia/schi nordic) 28

11. Emma Răducanu (Marea Britanie/tenis) 26

11. Tiril Eckhoff (Norvegia/biatlon) 26

13. Magnus Carlsen (Norvegia/şah) 24

14. Lewis Hamilton (Marea Britanie/Formula 1) 23

15. Petra Vlhova (Slovacia/schi alpin) 22