Noul guvern, intalat după Anul Nou

Până la finele acestui an nu va fi un nou Guvern, iar România va avea de pierdut în acest context, a declarat miercuri președintele social-democraților, Liviu Dragnea, care a anunțat că a doua nominalizare a coaliției majoritate PSD-ALDE pentru funcția de prim-ministru este Sorin Grindeanu.



„Din păcate, cred că nu (vom avea un guvern până la sfârșitul anului — n.r.). Am făcut tot ce mi-a stat în putință și eu și colegii mei și colegii de la ALDE ca Parlamentul să fie constituit rapid și să fie în plenitudinea atribuțiilor și a structurilor pentru a putea vota un Guvern săptămâna trecută. România va avea de pierdut, pentru că erau niște măsuri care trebuia să fie luate în acest an și, din păcate, nu pot fi luate din cauza acestei întârzieri. În mod realist vorbind, nu cred că mai avem cum, că acest an înseamnă joi și vineri, adică mâine și poimâine. Cred că am ratat o mare ocazie ca România să aibă un Guvern în acest an și să aibă și posibilitatea să adopte câteva măsuri, chiar dacă am forța, să zicem că președintele acceptă și am forța vineri seara. Nu mai are când să adopte. Din păcate, s-a ratat această oportunitate. După ce președintele va decide ce vrea să facă, atunci o să discutăm și o să stabilim propunerea noastră de calendar pentru formarea echipei guvernamentale, pentru procedurile parlamentare, pentru audierea în comisii și pentru votul final. Sigur, noi am sperat să putem avea buget până în 15 ianuarie”, a spus Dragnea, într-o conferință de presă la sediul PSD.

Liderul social-democraților și-a exprimat speranța că șeful statului nu va refuza desemnarea lui Grindeanu ca premier, notează Agerpres.

„Eu sper că nu va refuza. Am spus că facem un ultim demers pentru a evita o criză politică și nu vreau să inițiez un război politic cu teatru de război fiind România. Deja cursul de schimb începe să intre pe un drum pe care nu îl dorim, pentru că stăm foarte mult în această incertitudine cu un guvern interimar și nu ne face bine. Dar dacă nici acest gest cinstit din partea noastră nu va fi luat în seamă și va refuza și această propunere, cred că nu mai avem altă variantă”, a precizat Liviu Dragnea.

Întrebat dacă numele lui Sorin Grindeanu a mai fost luat în calcul ca una dintre variante la propunerea de premier, președintele PSD a spus că acesta a aflat că este propus în ședința de miercuri a CExN. „Varianta a fost acum și Sorin a aflat-o în direct în Comitetul Executiv Național”, a arătat Dragnea.

El a adăugat că nu a renunțat la ideea de a fi premier. „Nu pot să renunț la această intenție pe viață și ar fi o prostie. Oricine de aici poate să ajungă premier la un moment dat. Din moment ce am avut niște premieri în istoria recentă de asemenea valoare înseamnă că mulți dintre noi pot ajunge acolo. Nu am renunțat la această idee și vă spun foarte cinstit — poate să fie oricând sau poate să nu fie niciodată”, a menționat Dragnea.

Președintele PSD a precizat că Grindeanu, dacă va fi nominalizat, va merge la Guvern pentru un mandat de patru ani.

„Sorin Grindeanu nu merge acolo pentru o perioadă scurtă. Sorin Grindeanu merge acolo pentru un mandat de patru ani. (…) Sper să aibă capacitatea și încrederea în el să ducă la capăt acest program de guvernare. Va avea sprijinul meu total”, a susținut Dragnea.

Liderul social-democraților a precizat, plecând de la afirmația lui Grindeanu că este subordonat șefului PSD, că dorește întoarcerea ”la niște adevăruri care în mod deliberat au fost ascunse sau duse în derizoriu”. „Există o relație de subordonare între Guvern și Parlament. Guvernul trebuie să dea socoteală Parlamentului, asta nu trebuie uitat, Parlamentul nu va mai fi anexa Guvernului, ca să ne înțelegem”, a explicat el.

În ceea ce privește un eventual demers de suspendare a președintelui, Dragnea a spus că motive sunt și acum.

„Legea fundamentală chiar interzice președintelui să nu țină cont de propunerea unei majorități. Sevil Shhaideh nu a fost pregătită să reziste la acest război urât, în aceste condiții suntem nevoiți să venim cu această propunere. Decizia CCR, chiar dacă dl Zegrean — dl Zegrean din câte îmi aduc aminte este omul pirat din 2012 — spune că este altfel, toată lumea știe că așa ceva nu se poate. Dar așteptăm să vedem ce va face dl președinte”, a punctat liderul PSD.

Liviu Dragnea a precizat că și la propunerea lui Sevil Shhaideh a avut un vot pentru un mandat de la partid.

„Și atunci am avut un vot pentru un mandat. Atunci am sperat că, dacă nu se va afla informația până ajung la Cotroceni, nu se vor putea mobiliza foarte bine ca să înceapă o campanie de denigrare. M-am înșelat. Și eu care știu foarte multe din această țară, m-am înșelat. Sper să fie ultima dată când mă înșel în ceea ce privește forța și puterea de a face rău a unor instituții”, a afirmat Dragnea.

Președintele social-democraților a subliniat că dorește să aibă o colaborare instituțională cu toate instituțiile, dar „cinstită și în limitele legii”.

„Vreau să vă spun ceva, cu riscul să se supere unii, unii oameni și instituții la care țin. Și nu o spun într-un mod fals, ci o spun cu toată sinceritatea. Există instituții în această țară pe care le respect foarte mult, dar eu am decis și colegii mei mă susțin, mai ales după ce s-a întâmplat ieri și în ultimele zile, să separăm apele dintre servicii și partide. Ca să fie foarte clar — vreau să avem o colaborare instituțională cu toate instituțiile, dar cinstită și în limitele legii, eu altfel nu voi fi de acord și nu voi accepta și cred că va fi sănătos pentru toată lumea”, a mai declarat Liviu Dragnea.