Nou atelier-şcoală la DRÄXLMAIER Satu Mare

DRÄXLMAIER Satu Mare a inaugurat atelierul şcoală destinat cursurilor de teorie aplicată pentru elevii Colegiului Tehnic Ion I.C. Brătianu din Satu Mare, care studiază în cadrul programului de educaţie profesională susţinut de companie. În noul spaţiu, elevii au posibilitatea să transpună teoria în practică, dezvoltându-şi astfel abilităţile.

Satu Mare, 25 Septembrie 2018. Programul de educaţie profesională susţinut de DRÄXLMAIER Satu Mare în cadrul Colegiului Tehnic Ion I.C. Brătianu a demarat în anul 2015. Elevii pot opta pentru specializarea de operatori maşini cu comandă numerică şi de electronist aparate şi echipamente. A patra generaţie de boboci a început clasa a IX-a în acest an şcolar astfel, peste 75 de elevi studiază azi în cadrul acestui program.

”Atelierul inaugurat azi oferă elevilor condiţii optime pentru completarea studiilor, aplicând teoria învăţată la cursuri pe aparate similare cu cele utilizate şi în producţie. Asigurarea specialiştilor de mâine este extrem de importantă. O educaţie profesională de bună calitate ne oferă perspectiva de a avea profesioniştii de care avem nevoie alături de compania noastră în viitor. Tinerii care studiază în cadrul acestui program au avantajul de a se dezvolta împreună cu noi şi de a cunoaşte în detaliu activitatea companiei” , a declarat Iuliu Cadar, Director General în cadrul DRÄXLMAIER Satu Mare.

La eveniment a participat şi Barbara Gerber, Coordonatorul Departamentului de Formare Profesională al DRÄXLMAIER Group. Ea a accentuat importanţa formării viitorilor profesionişti în cadrul companiei. ”Scopul nostru este să oferim elevilor care studiază alături de DRÄXLMAIER şansa să beneficieze de programe prin care ei la absolvire vor putea deţine toate cunoştinţele şi deprinderile care să le asigure o carieră. România a fost prima ţară în care am introdus acest sistem de învăţământ, după Germania, şi preluând apoi modelul de succes dezvoltat aici am extins sistemul în multe alte ţări. Ne-am implicat în dezvoltarea programului de şcoală profesională încă din 2012, de la prima iniţiativă de acest tip în România. Pe parcursul anilor am extins acest program în toate oraşele în care compania îşi desfăşoară activitatea şi am pus bazele unor parteneriate puternice cu şcolile şi cu comunităţile locale”, a afirmat Barbara Gerber.

“Este o investiţie importantă realizată de DRÄXLMAIER Satu Mare în atelierul şcoală şi în noile generaţii de elevi. Tinerii au oportunitatea să înveţe folosindu-se de aparatura de ultimă generaţie. Ei acumulează încă din timpul şcolii experienţa şi calificarea necesare obţinerii unui loc de muncă”, a declarat la inaugurare Călin Durla, Inspector Şcolar General.

DRÄXLMAIER Group susţine programe de educaţie profesională prin colaborări durabile cu licee din toate oraşele în care îşi mai desfăşoară activitatea: Timişoara, Hunedoara, Satu Mare şi Braşov.