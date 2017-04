Nominalizările la Premiile muzicale Radio România 2017

Radio România prezintă nominalizările celei de-a XV-a ediţii a Premiilor Muzicale Radio România, eveniment ce va avea loc luni, 24 aprilie, ora 19:00. Ca în fiecare an, radioul public va răsplăti în cadrul unui concert-spectacol la Sala Radio, performanţele deosebite în muzica românească pop, pop-dance, folk şi pop-rock a anului anterior.

Preţioasele trofee încrustate cu argint, semnate de artistul plastic Ioan Tămâian, devenite de câţiva ani emblema Premiilor Muzicale Radio România, vor fi acordate în această ediţie la 15 categorii, pentru care au fost nominalizaţi 35 de artişti şi 32 de piese şi albume.



Iată lista nominalizărilor, în ordine alfabetică:

1. Cel mai bun debut:

Andi; Irina Rimes; Jean Gavril; Russo; The Motans.

2. Cea mai bună piesă pop-dance:

Butterfly (Marcel Treanta, Anastasia Sandu, Felix Dragoş Popescu, Tudor Ionescu, Daniel Deneş / Roton Music, MediaPro Music / Fly Project feat. Andra);

Heaven (Andreas Schuller, Leroy Clampitt, Sebastian Barac, Marcel Botezan, Laila Samuelsen, Theea Miculescu / Roton Music & Global Records / Inna);

I loved you (Irina Rimes, Lu-K Beats / Cat Music, Quantum Music / DJ Sava feat. Irina Rimes);

Mhm, Mhm (George Călin, Ileana Maria Popescu / Roton Music / Manuel Riva & Eneli);

The violin song (Cristian Tarcea, Nikolay Kaufman, Bianca Niţă, Biliac Victor, Iuga Diana / Cat Music & Thrace Music / Monoir & Osaka feat. Brianna).

3. Cea mai bună piesă pop:

Acele (Carla’s Dreams, Alex Cotoi / Global Records / Carla’s Dreams);

Ce are ea ? (Sandor Biro / Cat Music / Delia);

Gura ta (George Călin, Doru Todoruţ / Cat Music & Universal Music România / Delia & Deepcentral);

Iubirea schimbă tot (Constantin Bodea, Elena Moroşanu, Diana Moraru, Şerban Cazan, Dorian Micu / Andra Records / MediaPro Music / Andra);

Mi-e bine (Adrian Sînă / Cat Music & MediaPro Music / Lidia Buble feat. Matteo);

Visele (Irina Rimes / Quantum Music & Seek Music / Irina Rimes).

4. Cea mai bună piesă pop-rock:

A mea şi a ta (Emanuel Petruţ, Dragoş Dincă, Robert Anghelescu / Bogdan Marin / MediaPro Music / Proconsul);

Cerul e limita (Andi Grasu, Adrian Klein, Alex Parker / Cat Music / Stela Boţan);

Deschide-mi inima (Holograf / MediaPro Music);

Iubeşte-mă de tot (Cornel Ilie, Gabriel Maga / MediaPro Music / Vunk);

Kori Gent (Voltaj / VOLTZ Media & Cat Music / Voltaj);

Moment of silence (Ovidiu Anton / Ovidiu Anton).

5. Cel mai bun mesaj:

Cine m-a făcut om mare (Delia Matache / Delia);

Fluturi (Andi / Andi);

Imperfect (Carla’s Dreams, Alex Cotoi / Carla’s Dreams);

Îndragostit deşi n-am vrut (Andrei Maria, Marius Pop, Alex Racoviţă, Vlad Popescu, Şerban Cazan, Dorian Micu, Vlad Munteanu / Smiley);

Ochi de copil (George Călin, Doru Todoruţ / Deepcentral);

O fată cu un pian (Paula Seling).

6. Cel mai bun duo / grup:

Andra feat. David Bisbal (Without you);

Delia feat. Deepcentral (Gura ta);

Direcţia 5 & Nicoleta Nucă (Salut, ce faci?);

Lidia Buble feat. Matteo (Mi-e bine);

Ştefan Bănică feat. Cabron ( La masa mea);

Vescan feat. Florin Ristei (Las-o…).

7. Cel mai bun compozitor / producător:

Adrian Sînă; Andrei Tiberiu Maria & Şerban Cazan; Carla’s Dreams; Deepcentral (George Călin, Doru Todoruţ); Irina Rimes.

8. Omul cu chitara:

Adrian Sărmăşan; Cătălin Condurache; Dinu Olăraşu.

9. Cea mai bună voce feminină:

Andra; Delia; Feli; Nicoleta Nucă; Stela Boţan.

10. Cea mai bună voce masculină:

Florin Ristei; Mihail; Ovidiu Anton; Smiley; Ştefan Bănică.

11. Piesa anului:

Iubirea schimbă tot (Constantin Bodea, Elena Morosanu, Diana Moraru, Şerban Cazan, Dorian Micu / Andra Records / MediaPro Music / Andra);

Heaven (Andreas Schuller, Leroy Clampitt, Sebastian Barac, Marcel Botezan, Laila Samuelsen, Theea Miculescu / Roton Music, Global Records / Inna);

Gura ta (George Călin, Doru Todoruţ / Cat Music & Universal Music România / Delia & Deepcentral);

Moment of silence (Ovidiu Anton / Ovidiu Anton);

Sub pielea mea (Carla’s Dreams, Alex Cotoi / Global Records / Carla’s Dreams);

12. Albumul anului:

Deliria (Delia / Cat Music);

Love, peace & harmony (Direcţia 5 / Cat Music);

NGOC (Carla’s Dreams / Global Records);

Tonomatul de vise (Bere Gratis / Cat Music);

X (Voltaj / Cat Music).

13. Artistul anului:

Andra; Carla’s Dreams; Delia; Feli; Smiley.

14. Cel mai bun video:

Iubirea schimbă tot – Andra (Andra Records / MediaPro Music, regia Alex Ceauşu – Ador Media);

Imperfect – Carla’s Dreams (Global Records & BR Films, regia Roman Bulaca);

Ce are ea ? (live)- Delia (live, Cat Music / Famous Production);

Timpul – Feli (HaHaHa Production, regia Ionuţ Trandafir);

Kori Gent – Voltaj (VOLTZ Media / Cat Music, regia Spike).

15. Big like:

Heaven (Andreas Schuller, Leroy Clampitt, Sebastian Barac, Marcel Botezan, Laila Samuelsen, Theea Miculescu / Roton Music, Global Records / Inna);

Mi-e bine (Adrian Sînă / Cat Music & Media / Pro Music, Lidia Buble feat. Matteo);

Sub pielea mea (Carla’s Dreams, Alex Cotoi / Global Records / Carla’s Dreams);

The violin song (Cristian Tarcea, Nikolay Kaufman, Bianca Niţă, Biliac Victor, Iuga Diana / Cat Music & Thrace Music / Monoir & Osaka feat Briana);

Without you (Alex Cotoi, Mohombi, Ninos Hanna, David Bisbal, Mika Moupondo, Andra / Andra Records / MediaPro Music / Andra feat. David Bisbal).

Premiul special pentru întreaga carieră va fi acordat seniorului muzicii uşoare româneşti, Alexandru Jula. Numele câştigătorilor vor fi anunţate pe scena Galei, luni 24 aprilie, începând cu ora 19:00.