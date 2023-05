Noile promisiuni ale guvernului pentru angajaţii din Învăţământ!

Duminică, purtătorul de cuvânt al Guvernului Dan Cărbunaru a anunţat că Executivul a pregătit ordonanţa de urgenţă care va asigura majorarea veniturilor personalului din sistemul educaţional.

Prin actele normative pregătite de Guvernul Ciucă profesorii ar urma să primească până la finalul anului 2.500 de lei în plus, iar efortul bugetar ar depăşii suma de 700 de milioane de lei, spune Cărbunaru. În schimb, profesorii cer majorarea salariilor cu 25% şi venituri mai mari pentru profesorii debutanţi. Reprezentanţii AUR consideră că este o bătaie de joc din partea coaliţiei la adresa dascălilor şi învăţământul românesc.

AUR: Bătaie de joc din partea coaliţiei de guvernare

Duminică, în cadrul unei conferinţe de presă, Dan Cărbunaru a anunţat că Guvernul a pregătit ordonanţa de urgenţă care va asigura majorarea veniturilor dascălilor.

“Guvernul României a pregătit ordonanţa de urgenţă care va asigura majorări ale veniturilor personalului didactic, didactic auxiliar şi nedidactic, repet, în contextul discuţiilor pe care reprezentanţii Guvernului le-au purtat în aceste zile cu liderii sindicatelor din educaţie” a declarat purtătorul de cuvânt al Guvernului.

El a afirmat că efortul bugetar va depăşii 700 de milioane de lei şi vor beneficia de majorări de venit peste 270.000 de persoane.

“Este un efort bugetar care depăşeşte suma de 700 de milioane de lei, cu resurse europene, 410 milioane de lei bani europeni din Programul Educaţie şi Ocupare pentru perioada 2021-2027, respectiv 313 milioane lei din bugetul naţional. Aşadar, în total, 723 de milioane de lei, care se vor adăuga la cele 300 de milioane de lei de alocate pentru majorarea veniturilor personalului nedidactic din Anexa 8, lucru care s-a întâmplat deja vineri. Împreună sunt 1 miliard 23 de milioane de lei pe care Guvernul îi alocă, iată, în aceste zile, pentru majorările veniturilor personalului din sistemul educaţional. Sunt 273.532 de beneficiari,” a mai spus Cărbunaru.

El a subliniat că toţi angajaţii din Educaţie vor primi majorări de venituri, însă în “mod diferenţiat”.

“Mă voi referi aici la ceea ce se va aloca personalului didactic şi didactic auxiliar, respectiv personalului nedidactic, următoarele sume: cei 2.500 lei, care reprezintă măsuri de susţinere, fie sub formă de primă de carieră didactică, fie sub formă de primă de compensare salarială, care vor asigura un regim tranzitoriu până la adoptarea noii grile de salarizare, acoperirea parţială a costurilor generate de rata inflaţiei şi tranziţia spre noua grilă de salarizare: pentru personalul didactic şi didactic auxiliar şi alte sume, în total, 1.000 lei pentru personalul nedidactic, sume care vor fi primite în iunie şi în septembrie, în timp ce personalul didactic şi didactic auxiliar va primi 1.000 lei în luna iunie, în săptămânile care urmează, şi 1.500 lei în luna octombrie, aşa cum am anunţat”, a explcat purtătătorul de cuvânt al Executivului.

Întrebat ce pot face cadrele didactice cu acele prime, Dan Cărbunaru a răspuns: „O parte din aceste sume au un caracter forfetar şi cei peste 30 milioane de lei care sunt alocaţi de la bugetul de stat, nu au nevoie de o justificare, în sensul că pot fi folosiţi ca o formă de sumă forfetară”.

Potrivit lui Cărbunaru, din ordinul premierului Ciucă de luni, 29 mai, ministrul Muncii va începe dialogul cu sindicatele.

“Mâine (luni n.r.) începe dialogul Guvernului, prin intermediul ministrului muncii, cu toate categoriile sindicale, începând cu educaţia, va continua cu cei din sistemul sanitar, cu cei din transporturi, cu toţi, astfel încât miercuri, la şedinţa de Guvern, să poată avea loc o discuţie, o analiză în interiorul Executivului privind formula optimă cu privire la salarizarea în sistemul bugetar”, a mai spus Cărbunaru. Reprezentanţii partidului AUR au acuzat coaliţia guvernare de bătaie de joc la adresa profesorilor.

„Anunţul Guvernului vine ca nuca în perete! Este o dovadă de iresponsabilitate să vii înainte de a purta noi discuţii cu reprezentanţii profesorilor cu aceeaşi propunere. Prin această acţiune, Guvernul doar îi irită şi îi batjocoreşte pe profesori. Nu cu firimituri aruncate duminica la prânz prin purtătorul de vorbe al lui Nicolae Ciucă se rezolvă criza din educaţie! PSD şi PNL sunt blocate în privinţa PNRR la tranşa a doua, dar azi vin şi aruncă o aşa zisă soluţie pe taraba Guvernului finanţată din bani europeni”, se arată într-un comunicat de presă al AUR. Sursa citată mai spune că “bani sunt”.