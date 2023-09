NOI ŞEFI ÎN PARLAMENT: Alegeri în Senat şi Camera Deputaţilor

Senatul a votat, luni, 4septembrie, componenţa Biroului permanent pentru a doua sesiune ordinară a acestui an. Senatorii s-au exprimat în favoarea componenţei Biroului permanent, anunţată de liderii de grup de la tribuna Senatului, prin vot secret electronic, cu 89 de voturi „pentru”, unul împotrivă, o abţinere şi 17 senatori nu au votat.

Grupul parlamentar al PSD, cu 48 de membri, are două funcţii de vicepreşedinte al Senatului – Robert Cazanciuc şi Paul Stănescu, un secretar – Ion Mocioalcă şi un chestor – Marius Dunca. PNL are 39 de senatori şi este reprezentat în Biroul permanent de doi vicepreşedinţi – Virgil Guran şi Sorin Mihai Cîmpeanu şi un secretar – Roberta Alma Anastase, precum şi un chestor – Ciprian Pandea.

Grupului USR PLUS, cu 21 de membri, îi revine o funcţie de secretar al Senatului – Narcis Mircescu şi una de chestor – Sergiu Vlad.

Grupul AUR, cu 12 senatori, este reprezentat în Biroul permanent prin secretarul Sorin Lavric.

Din partea UDMR, cu 9 membri, Tanczos Barna ocupă una dintre cele patru funcţii de chestor al Senatului.

Vicepreşedinţi ai Camerei Deputaţilor vor fi: Daniel Suciu (PSD), Alfred Simonis (PSD), Lucian Bode (PNL), Dan Barna (USR); secretari – Alexandra Presură (PSD), Cristian Buican (PNL), Ringo Dămureanu (AUR) şi Ovidiu Ganţ (minorităţile naţionale), chestori – Mitică Mărgărit (PSD), Marius Gabriel Zetea (PSD), George Tuţă (PNL) şi Seres Denes (UDMR).