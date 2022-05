Noaptea Muzeelor, un succes la Satu Mare şi Carei

Noaptea Muzeelor, eveniment organizat de Muzeul Judeţean Satu Mare, sâmbătă, 14 mai 2022, a reuşit şi de această dată să ofere sătmărenilor o întâlnire de zile mari. Ediţia din acest an a rezervat un program variat care i-a convins pe sătmăreni să lase deoparte telecomanda televizorului, tableta sau telefonul şi să dea curs invitaţiei de a pătrunde în lumea fascinantă a muzeelor.

Ediţia din acest an s-a bucurat de un real succes, drept dovadă numărul mare de vizitatori, aproximativ 3.200 dintre care 1.816 vizitatori la Muzeul Judeţean Satu Mare (Muzeul de istorie – 902, Muzeul de Artă – 840, Atelierul Erdos – 76 , Atelierul Aurel Popp- 7) şi 1346 de vizitatori la Castelul Karolyi din municipiul Carei.

Fie că vorbim de expoziţii de artă, grafică, sculptură, istorie, etnografie, sau activităţi mai interactive pentru copii, a fost loc de bine, frumos şi socializare pentru toată lumea. După doi ani cu masca pe faţă şi cu alte rigori impuse de pandemia COVID, sătmărenii au avut ocazia să se revadă în normalul de odinioară, poate o idee mai precauţi, mai atenţi unii cu alţii, dar la fel de zâmbitori precum ziua de 14 a lui Florar.

La vârsta majoratului

Noaptea Muzeelor a ajuns la vârsta majoratului, după cum a subliniat şi managerul Muzeului Judeţean Satu Mare, istoricul, Liviu Marta, un eveniment care a crescut de la an la an prin valoarea expoziţiilor şi a diversităţii tematicilor abordate. Optsprezece ediţii şi tot atâtea întâlniri cu arta în diversele ei forme, cu istoria locală şi naţională, cu oameni şi fapte, cu întâmplări pe care unii le-au trăit, alţii şi le amintesc vag, iar cei mai tineri le ştiu doar din cărţi. De bună seamă, Noaptea Muzeelor marchează un arc peste timp. Locuri din Sătmarul şi Careiul de odinioară au trezit amintiri nostalgicilor, i-au făcut să-şi reamintească pagini de istorie locală, să vorbească unii cu alţii despre întâmplări din trecut.

Vernisajul expoziţiei internaţionale “Micul Prinţ”, ediţia a 27-a

La Secţia de Artă a Muzeului Judeţean, situată în Piaţa Libertăţii din municipiul Satu Mare, startul la Noaptea muzeelor l-a dat vernisajul expoziţiei internaţionale “Micul prinţ”. De 27 de ani, ziua 14 mai este data la care are loc o întâlnire a prieteniei, transpusă în culoare şi emoţie, în rostirea prin liniile fine ale penelului, cu multă dragoste pentru frumos pentru acele valori imuabile pe care Antoine de Saint Exupery le-a aşezat cu grijă în povestea Micului Prinţ. O poveste care prinde viaţă în urbea de pe Someş de aproape trei decenii prin grija artistului, Cristina Gloria Oprişa, un suflet generos care şi-a înţeles pe deplin menirea, aceea de a dărui lumii, comunităţii din care face parte acele valori care le înnobilează viaţa. Expoziţia din acest an, deschisă publicului până la data de 14 iunie 2022, cuprinde lucrări a peste 200 de artişti din ţară şi străinătate, nelipsiţi fiind micii pictoraşi de la Cercul Coloria. Cu toţii au răspuns invitaţiei lansate de Cristina Gloria Oprişa, cu provocarea de a descoperi noi înţelesuri din povestea Micului Prinţ, de data aceasta tema propusă fiind ”îmblânzirea”.

În deschiderea vernisajului a luat cuvântul managerul Muzeului Judeţean Satu Mare, Liviu Marta, directorul adjunct, Daniela Bălu şi totodată, şefa Secţiei de Artă, Liuba Horvath. Efortul Cristinei Gloria Oprişa de a aduce an de an pe simezele secţiei de Artă, numeroase expoziţii, lucrări valoroase prin conţinut, a fost răsplătit cu o diplomă din partea Muzeului Judeţean Satu Mare, cu nenumărate felicitări şi aplauze, flori şi îmbrăţişări de la prieteni dragi.

Zeci de copii la vânătoarea de comori “Misterele serii”

Sălile Muzeului Judeţean Satu Mare, de pe b-dul Vasile Lucaciu au cuprins expoziţiile permanente de Istorie şi Etnografie cât şi expoziţia temporară – ”Jandarmeria Română 1850-2020” – 170 de ani de la înfiinţarea Jandarmeriei Române, ”Dacica 3 D” cât şi expoziţia în imagini cu inundaţiile de la 1970, din Satu Mare.

Marea provocare pentru copii a fost vânătoarea de comori ”Misterele serii”. Cei mici au avut misiunea de a găsi obiecte pe un traseu prestabilit în clădirea şi curtea interioară a muzeului. Extrem de încântaţi de această experienţă, micuţii exploratori şi-ar fi dorit ca spaţiul să fie extins şi în curtea Secţiei de Artă a muzeului, însă acolo Micul Prinţ i-a întâmpinat cu alte activităţi interactive, şi anume, să facă cunoştinţă cu pictoraşii Cercului Coloria, să se aşeze în jurul paletei de culori şi să deseneze.

De asemenea, la Muzeul de Artă a putut fi văzută expoziţia permanentă ”Aurel Popp” .

O notă exotică a fost dată de expoziţia de cactuşi şi plante suculente din curtea muzeului, fiind organizată inclusiv o tombolă cu premii cât şi o prezentare cu retroproiectorul.

Seara la Muzeul de Artă a fost rezervată spectacolului de improvizaţie ImproŞtim susţinut de actorii Teatrului de Nord Satu Mare, trupa Mihai Raicu, stârnind râsete şi aplauze din partea audienţei.

Aplauze binemeritate au primit din partea publicului şi membrii trupei Inedit pentru concertul ce a avut loc la Muzeul Judeţean.

Nu în ultimul rând Atelierul memorial ”Aurel Popp” a găzduit expoziţia temporară ”Etnologie în curs de facere”.

Cavaleri şi prinţese la Castelul Karolyi din Carei

Muzeul municipal Carei le-a dat întâlnire vizitatorilor cu expoziţiile permanente Careiul de odinioară, Castelul de altădată, trofeele din Africa cât şi expoziţiile temporare de pictură, grafică – Stefan Gnandt şi artă fotografică semnată de Hágó Attila Nándor – MEN ONLY.

Iar cum un castel nu poate fi lipsit de cavaleri şi prinţese, copiii au devenit pentru o zi personaje din poveştile lor preferate în cadrul unui atelier de creaţie la Castelul Karolyi, iar părinţii au avut ocazia să se lase purtaţi în timp graţie expoziţiei de automobile retro. Iubitorii de natură au avut ocazia să facă o ”plimbarea ştiinţifică” în Parcul Dendrologic alături de renumitul botanist dr. Karácsonyi Károly pentru a cunoaşte plantele rare şi exotice. Nu în ultimul rând Sala cavalerilor a dat ocazia celor prezenţi de a asista la o demonstraţie de judo.

Expoziţie de carte veche şi obiecte de cult la Biserica Greco-Catolică Sf. Mihail şi Gavril

Pentru prima dată în circuitul dedicat nopţii muzeelor din Satu Mare s-a înscris şi Biserica Greco-Catolică Sfinţii Arhangheli Mihail şi Gavril din municipiul Satu Mare. După cum am aflat de la părintele Eduard Fischer, preot slujitor al parohiei Sfinţii Arhangheli, ideea care a stat la baza acestui demers a fost de a aduce în atenţia credincioşilor nu numai activitatea pastorală a Protopopiatului Greco-Catolic Satu Mare cât şi acele obiecte de cult (potire, sfeşnice, cruci de binecuvântare, evanghelier, liturghier, epitafuri, etc.) unele vechi de peste 100 de ani, aflate în parohiile din cuprinsul protoieriei (Satu Mare, Hrip, Viile Satu Mare, Cioncheşti, Petea, etc).

Iniţiativa a fost apreciată şi bine primită de comunitate, expoziţia fiind vizitată de zeci de credincioşi din Satu Mare, Maramureş, Oradea.

Iată cum pentru o zi, spaţiile muzeale au fost însufleţite de prezenţa numeroşilor vizitatori, mari sau mici, cu preocupări diferite, însă mânaţi de aceeaşi dorinţă de a a-şi îmbogăţi cunoştinţele cu noi şi noi informaţii. Cu siguranţă mulţi dintre ei le vor face cunoscute şi altora. Până la următoarea ediţie, rămâneţi prietenii muzeelor, nu numai pentru o zi, nu numai pentru câteva ore, ci de fiecare dată atunci când prin strădania unor profesionişti sunt aduse la lumină acele lucruri care ne hrănesc mintea şi sufletul.