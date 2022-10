Înmatriculările de autoturisme noi au crescut cu aproape 8% după primele nouă luni

Numărul de autoturisme noi înmatriculate în România, în primele nouă ale anului, s-a majorat cu aproape 8% în comparaţie cu aceeaşi perioadă din 2021, relevă datele Direcţiei Regim Permise de Conducere şi Înmatriculare a Autovehiculelor. La nivelul lunii septembrie 2022, statistica oficială arată că înmatriculările de autoturisme noi au crescut cu 33,38%, faţă de aceeaşi lună din 2021, până la un volum de 11.927 de unităţi.

Pe primele nouă luni din acest an, aceleaşi înmatriculări au atins valoarea de 95.276 de unităţi.

În ceea ce priveşte autoturismele second hand, înmatriculate pentru prima oară în România, volumul acestora a atins un număr de 28.579 de unităţi, în prima lună de toamnă din acest an, în scădere cu 18,63% comparativ cu septembrie 2021.

Pe acelaşi segment, dar în primele nouă luni ale anului în curs, înregistrările pe plan naţional au ajuns la 241.992 de unităţi, cu 20,69% mai puţine decât în perioada similară din anul precedent.