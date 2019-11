Nivelul Someșului a ajuns la minimul istoric din ultimii 51 de ani (Foto)

În această perioadă nivelurile pe toate cursurile de apă din județul Satu Mare sunt foarte scăzute, ne informează în cadrul unui interviu oferit postului nostru de televiziune Informația TV, ing. Attila Notarius – directorul Sistemului de Gospodărire a Apelor (SGA) Satu Mare.

După cum arată directorul Attila Notarius, și pe parcursul acestei veri au existat niveluri de apă foarte scăzute, anumite cursuri de apă fiind chiar secate, desigur a fost vorba de câteva cursuri mai mici.

Insule în mijlocul Someșului

De câteva zile am observat faptul că nivelul râului Someș în municipiul Satu Mare este foarte scăzut, în zona podurilor fiind chiar vizibile insule de nisip în mijlocul albiei. Datorită acestui fapt foarte mulți pescari s-au aventurat destul de departe pe albia râului, și s-au poziționat pe micuțele insule pentru a obține o captură cât mai bună. Neobișnuiți să vedem Someșul atât de scăzut cu atât de multe insulițe, am cerut informații conducerii SGA Satu Mare, despre situația râului care ne străbate orașul și județul. Astfel am aflat că de 51 de ani, mai exact din anul 1968, de când se fac măsurători, nivelul râului Someș nu a mai fost atât de scăzut.

”Din anul 1968, de când se fac citiri la Stația Hidrometrică Satu Mare, nu au mai fost înregistrate astfel de valori. În data de 27 și 29 octombrie 2019 s-au înregistrat niveluri minime istorice. Vorbim așadar despre o cotă de -108 cm, ceea ce reprezintă un debit de cca 18,4 mc/s pe secundă. Ca să vă puteți da seama de diferență vă informez că debitul anual al râului Someș, deci media multianuală este de 125 mc pe secundă”, a declarat pentru Informația TV ing. Attila Notarius.

Din datele prezentate pe site-ul Institutului Național de Hidrologie am observat că nivelul Someșului a mai scăzut sub zero și în luna martie. Astfel, în 30 martie 2019, la Satu Mare s-a înregistrat un nivel de minus 2 cm și un debit de 127 metri cubi pe secundă. Cu o zi înainte, în 29 martie, nivelul era + 2 cm și debitul 133 mc/s.

Tot din datele prezentate pe site-ul INH am observat că previziunile pentru 1 noiembrie sunt o cotă de – 109 și un debit de 18 mc/s.

Dacă ne întoarcem în trecut, vă reamintim că în 1968 cota Someșului era de aproximativ 100 cm, iar peste doi ani s-au produs cele mai catastrofale inundații din secolul XX, la o cotă de peste 800 cm.

Deocamdată nu sunt probleme la alimentarea cu apă a localităților

În județul Satu Mare există câteva localități care se alimentează cu apă de suprafață, ca de exemplu Tarna, Vama și Negrești Oaș, care ar putea fi afectate dacă nivelul râurilor continuă să scadă. Într-o astfel de situație, alimentarea cu apă în aceste localități ar reprezenta o adevărată problemă.

După cum ne informează directorul SGA Satu Mare, la nivelul instituției pe care o conduce, nu au fost notificate astfel de probleme. Dar posibilitatea ca ele să apară depinde de starea vremii.

”Până în prezent este asigurată cantitatea de apă necesară pentru sistemele de alimentare cu apă a localităților din județul Satu Mare. Nu am fost informați de problema asigurării apei în sursă. Până în prezent nu s-au constatat deficiențe în asigurarea apei pentru populație și nu s-a trecut în nicio localitate din județ, la aplicarea planului de restricție pentru perioadele deficitare, respectiv secetă”, a conchis ing. Attila Notarius.

Directorul SGA Satu Mare spune că potrivit informațiilor de specialitate, perioada imediat următoare nu va conduce la creșteri ale nivelurilor apelor din județ, întrucât se anunță vreme destul de rece și precipitații de cca 3-4 l/mp.