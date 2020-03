Nicușor Dan despre atacurile PLUS

Nicuşor Dan afirmă, după ce PLUS a criticat modul în care a obţinut susţinerea PNL, că şi-a anunţat candidatura independentă la Primăria Capitalei cu aproape un an în urmă şi a spus de atunci ”public şi în mod repetat” că va negocia cu toate partidele de Opoziţie.

”O simplă căutare pe Google expune sute de articole de presă, care informează despre negocierile mele. Am vorbit în ultimele luni cu toţi liderii partidelor de opoziţie din România. Toţi ştiu direct de la mine cât de important este pentru bucureşteni stabilirea unui candidat unic pentru Primăria Capitalei. Vorbesc despre candidatul unic de un an de zile. Logic, candidatul unic nu se poate obţine decât strângând în jurul unei persoane toate forţele politice de opoziţie. Am reuşit să obţin susţinerea USR. PMP declară prin liderii săi că mă susţin, iar cel mai important partid din România, PNL, mi-a dat susţinerea oficială ieri. Sper ca şi restul de forţe politice anti-PSD să li se alăture”, spune Nicuşor Dan. El spune că Bucureştiul este vocaţia şi obiectivul său politic şi are la dispoziţie trei luni pentru a definitiva soluţiile.