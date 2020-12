Nicolae Ciucă, decorat de Ambasada SUA

Prim-ministrul interimar Nicolae Ciucă a fost decorat cu Legiunea de Merit (în grad de ofiţer) de ambasadorul american, Adrian Zuckerman, în prezenţa preşedintelui Klaus Iohannis şi a preşedintelui PNL, Ludovic Orban pentru activitatea de şef al Statului Major al Apărării. Ceremonia a avut loc la sediul Ambasadei SUA.

Parteneriatul strategic dintre România şi SUA este unul dintre pilonii pe care se bazează apărarea ţării noastre, a declarat premierul interimar, Nicolae Ciucă,

„Excelenţa Voastră, domnule preşedinte al României, domnule preşedinte al PNL, distinşi membri ai Guvernului, domnule general-locotenent şef al Statului Major al Apărării, distinşi reprezentanţi ai Ministerului Apărării Naţionale, dragi invitaţi, este o onoare pentru mine să primesc această înaltă distincţie.

Fiecare dintre noi, militari sau civili, în instituţiile în care ne desfăşurăm activitatea, suntem în slujba cetăţeanului, în slujba ţării şi distincţia acordată astăzi este o recunoaştere a meritelor întregului personal al Armatei României, o recunoaştere a muncii susţinute a tuturor. Eu sunt astăzi, aici, doar reprezentantul celor care şi-au dăruit cele mai preţioase bunuri: timpul, sănătatea şi chiar viaţa pentru îndeplinirea misiunilor încredinţate de ţară.

Niciun comandant, oricât de bun ar fi, nu poate câştiga o luptă fără a avea alături de el o armată puternică. Pentru cei care poartă uniforma militară, munca de echipă este foarte importantă şi vreau, şi pe această cale, să aduc mulţumiri camarazilor mei, parte dintre ei prezenţi astăzi în sală, ceilalţi aflaţi la datorie, în ţară şi în teatrele de operaţii, şi să-i asigur de respect şi consideraţie pe măsură.

În activitatea mea, am pus întotdeauna pe primul loc binele structurii şi instituţiei din care am făcut parte. Am acţionat permanent pentru promovarea şi susţinerea acestora şi am convingerea că aceasta este singura cale pentru atingerea obiectivelor proprii şi instituţionale, fiind totodată garanţia unei percepţii reale, inclusiv în mediul multinaţional .

Pentru că am vorbit de mediul multinaţional, trebuie să subliniez că acesta a avut un impact foarte mare în procesul de transformare şi modernizare a Armatei României. Iar pentru mine, îndeplinirea misiunilor în teatrele de operaţii din Afganistan şi Irak, alături de militarii americani, au constituit momente în care am înţeles că trebuie să fim mândri de noi pentru că suntem profesionişti şi dăruiţi în îndeplinirea misiunilor, că avem potenţial şi că trebuie să-l punem în valoare printr-un efort de voinţă şi ambiţie, elemente care trebuie transmise din generaţie în generaţie.

Nu mă gândeam atunci că voi ajunge şef al apărării sau că, într-o zi, peste ani, voi fi onorat cu cea mai înaltă distincţie americană pe care o poate primi un militar străin. Cu siguranţă însă, întrega mea carieră a fost influenţată de experienţa pe care am trăit-o acolo, în linia întâi, cu militarii români şi aliaţii noştri din SUA, cărora le sunt recunoscător pentru că împreună am acumulat o mare parte din experienţa necesară transformării şi modernizării Armatei României.

SUA au susţinut permanent România şi armata pe drumul dificil al atingerii standardelor specifice NATO. Parteneriatul strategic dintre ţările noastre este unul dintre pilonii pe care se bazează apărarea ţării noastre. A contribuit semnificativ la dezvoltarea forţelor armate. Ştiu ce simbolizează Legiunea de Merit, dar consider, încă o dată, că ea reprezintă o recunoaştere a muncii de echipă, a tututor celor cu care am lucrat de-a lungul timpului, şi lor li se cuvine în egală măsură meritul atribuirii acestei medalii.

Pentru sprijinul permanent şi robust pe care îl arătaţi ţării noastre, vă mulţumesc, domnule ambasador Adrian Zuckerman, iar pentru onoarea de a primi această medalie vă mulţumesc în numele întregului personal al Armatei României! Vă mulţumesc, de asemenea, domnule preşedinte, pentru onoarea de a fi participat la acest eveniment şi, de asemenea, vă mulţumesc tuturor pentru că v-aţi făcut timp să fiţi alături de Armata Română la acest eveniment! Vă mulţumesc! Am onoarea să vă salut!”